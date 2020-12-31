重啟新加坡旅遊氣泡未有日期　邱騰華：視乎本港疫情

商務及經濟發展局局長邱騰華今(31日)在立法會經濟發展事務委員會議上表示，因應本港疫情持續反覆，現時仍未與新加坡有重啟旅遊氣泡實際日期，會繼續與新加坡當局接觸。他指旅遊氣泡雖未能在11月如期舉行，但已確立安排、雙邊檢疫等細節，亦有其他地方政府表示對本港與新加坡旅遊氣泡的方式有興趣，要視乎香港疫情情況。

議員謝偉銓、葛珮帆與張華峰關注海洋公園重生方案的財政問題，例如樂園加入珍寶海鮮舫會否加大成本、新設施「大樹灣水上樂園」有望明年年初開放，會否加大虧蝕、當局會否加入商業營運元素提升公園競爭力等。

邱騰華承認由於海洋公園早期貸款與疫情下遊客遞減，加上因配合防疫措施而在過去6個月需要閉園，令營運情況雪上加霜，形容現時「連起碼收益都無」，現時的經營情況較去年5月在立法會討論時更困難。他預計，因來年仍受疫情影響，遊客無可能回到以往高峰，但樂園有值得保留的地方，會盡快在未來一、兩個月把方案重新拿到立法會審議。

邱認為，加入珍寶海鮮舫，有助配合香港仔避風塘，以海上交通元素加大躍動港島南商機，而「大樹灣水上樂園」會否開放，則視乎公園當時的財政狀況而決定。他重申，現時海洋公園重生方案會以吸納早前三大共識，即保留教育、保育元素；淘汰機動遊戲這些未夠競爭力的設置；利用海洋公園周邊地區的協同效應，開發更多商業元素，作為發展主軸，然後再改變營運模式，如調整票價、考慮不再沿用單一票價，擴展服務範圍等。

至於加入商業營運元素，他表示，公園並非牟利機構，大眾認為值得保留的元素如保育，開支未能在票價承擔，反問「大家覺得嗰樣嘢好，但誰來付鈔?」並指政府對加入投資者持開放態度，但在商言商，現時公園的財政狀況未夠吸引力。