深水埗6幢強檢樓宇不設流動採樣站　居民形容坐以待斃　

港府昨(30日)宣布要求43幢疫廈的居民強制檢測，但有深水埗區議員反映當區的承辦商由於人手不足，這兩天在區內不設流動採樣站，當中涉及6條屋邨的疫廈，例如富昌邨及元州邨居民，要跨區到鄰近的石硤尾白田邨接受收費的新冠病毒檢測，更有居民由於不能走動，只能「坐以待斃」，批評港府抗疫不力，訊息混亂致居民無所適從，促當局盡快更進。東網記者正向食衞局了解事件。

議員梁美芬接受東網訪問時稱，其得知深水埗元州邨元滿樓及富昌邨富韻樓均列入強制檢測的名單，當中涉及約1000名居民，他們要進行新冠病毒的檢測的話，便要走到白田社區會堂檢測中心，並需要自費檢測，對此感到無奈。另外，有行動不便的居民難以走出社區，又不能在居所附近進行病毒檢測，感到擔驚受怕。

她又指，相關受檢人士須在下月4日完成檢測，但由於未有流動採測站的提供，而且郵局在未來3天因為假期而關閉，居民擔心未能在限期前完成檢測，因而不知所措。她批評，港府抗疫政策一片混亂，基層市民無所適從，觀乎9月時的全民檢測在內地支援下，效率遠比現在高，促當局再度邀請內地醫護來港增援，減少「甩漏」的機會。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會中表示，知道承辦商已盡力設立檢測站，居民除了可去檢測中心外，其實可選擇以其他方式取樣本樽，例如門診。對於有幾多幢強檢大廈今日仍未設檢測站，她未有數字掌握。

深水埗區6幢疫廈沒有流動採樣站：

●石硤尾大坑東道88號大坑東邨東海樓

●深水埗元州街303號元州邨元滿樓

●深水埗西村路19號富昌邨富韻樓

●深水埗保安道380號蘇屋邨櫻桃樓

●深水埗發祥街10號李鄭屋邨道德樓

●深水埗順寧道451-461號秀怡閣

資料來源: 香港經濟民主聯盟