全面禁止廢紙進口只剩1天　港府仍未有定案　出口商：資訊混亂

距離內地政府全面禁止廢紙等廢品進口只剩1天，港府仍有解決方案。

本港回收問題持續，自明日(明年1月1日)起，內地政府將全面禁止廢紙等廢品進口，但時至今日(31日)，港府仍未就定案。有回收商今批評政府失敗，因對方早在多年前知道問題，但現時仍舊未處理好，令業界進退兩難。回收商預計，1月中前政府如沒有定案，會出現廢紙圍城。

現時全港的廢紙量接近97%出口至內地，明日起內地將實施全面禁止廢紙進口，早前有消息指內地會開放特別配額或特別通道予本地廢紙出口商，但如今距離死線不足一天，政府仍未有定案。有政府招標聘請的出口商批評，政府處理令業界模棱兩可，一方面他們要迎合政府每月指定出口量，另一方面國內進口未有定案，出口商只能囤積廢紙，並規定每公斤廢紙不低於0.7港元，向進行回收本港各區街角回收店、流動回收車、前線收集者等收集廢紙，但廢紙出口前路未明，令他們正耗用資源成本。

該名出口商批評政府口說為環保，但事實是不理解業界前線工作，又指政府態度毫不積極，而且資訊混亂。他指現時每日仍在收集40至50噸廢紙，現已儲存了400多噸，已佔儲存量一半，若政府再不處理，街市、超市等每日生產的廢紙會被棄置。

另有回收商指，其儲存量為2000多噸，現時儲存了30%，由於市場上回收量不多，他仍可支撐一段時間，並正尋求出口至緬甸、台灣等國家。他預計1月中前政府如沒有定案，會出現廢紙圍城。

環保署回覆指，一直與國家生態環境部及相關部委保持溝通，了解及掌握最新政策和措施，亦協助本地廢紙業界開拓其他出口市場。另外，政府計劃在屯門環保園招標設立現代化紙漿生產設施，預計於2021年上半年招標，紙漿生產設施於2024年或之前開始運作。