除夕禁倒數尖沙咀海旁人流稀　港人新年最期盼疫情消退

2021年將至，惟疫情令新年煙花及倒數活動叫停，尖沙咀海旁今晚(31日)架設大批鐵馬作人流管制，人流明顯較去年疏落，只見不時有警員及食環署人員巡邏，往日人頭湧湧的情景不復再。不少市民皆表示最希望疫情早日過去，好讓生活回復正常，相信亦是不少香港人的新年願望。

廖生跟廖太來海旁拍拖散步，兩人異口同聲指新一年最大願望是疫情過去，持續抗疫近一年，令他們與朋友食飯相聚的次數減少。廖生坦言見面減少，難免令人與人關係不及以前般親密，例如往年除夕，他與太太都會相約一班朋友，但今年只能「兩個人出來行吓」。廖生又提到，過去兩年均未曾外遊，若然疫情消退，亦渴望「自由出行」，廖太隨即和應稱很想出國旅行，首選日本及澳洲，最想念當地的美食及美景。

王太攜同讀小學四年級的幼子趁除夕到海旁走動，她坦言今年除夕無甚節日氣氛，海旁人流亦較以往大減，與兒子再行多一會便回家。今年家中兩子需視像上課，她亦要「陪太子讀書」，令其生活大受影響。王太同樣最希望疫情過去，孩子可以回校上課，王小朋友聽後亦表示希望疫情快點過去，祝願人人身體健康。

從事舞台工程的何先生被問及新年願望時，表示疫情令很多舞台演出取消，可惜之餘，亦影響很多舞台人生計，期望疫情過去，大家生活恢復正常。

海旁亦有不少年輕人結伴同遊，有中六學生說今年除夕無甚活動，因為食肆傍晚6時後便禁堂食，只能改約午膳再到海旁散步，而來年將應考中學文憑試，除希望疫情過去，亦寫下「學業進步、DSE攞5**」等願望。