新冠康復者後遺症短暫失味覺　重症病人或出現肺纖維化

新冠肺炎確診個案直逼9000大關，幾乎每1000個港人便有一人曾染疫或正留醫治療，但康復後，後遺症卻避不了。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，本港新冠肺炎確診者有8成病情較為輕微，5%人需入深切治療部治療，一般而言患者在染疫後5星期味覺及嗅覺才會回復正常，而重症病人或會出現肺纖維化，出現氣喘，肺功能在一年後才會慢慢康復。

許樹昌指，新冠肺炎確診者康復後會出現後遺症的機會比2003年沙士病人少，由於沙士時期利用高劑量類固醇治療，導致康復後有14%患者有骨枯後遺症，即骨骼缺乏血液循環，導致部分骨質慢慢凋亡。新冠肺炎確診者如需使用類固醇治療，亦只用低劑量，僅沙士時的百分之一，療程約10天，每日處方6毫克類固醇藥予病人，故對病人身體的副作用較少。

至於治療新冠肺炎確診者常用的抗病毒藥物，許樹昌指現時雞尾酒療法的效果一般，醫院已較少使用。他續指，雞尾酒療法以三種藥物混合處方予確診者，所需使用的蛋白酶抑制劑，有患者會出現嚴重腹瀉，很多病人無法用此藥，亦有患者皮下注射干擾素後，接種位置出現紅腫；至於利巴韋林，有研究指單一使用效用不大，故醫院現時較常用瑞德西韋來治療。