小欖精神病治療中心斥資逾億　設面容辨識電鎖系統

懲教署發展「智慧監獄」，近年提出多項計劃，其中在今年6月為提升保安系統及在囚人士環境，率先於赤柱監獄陸續裝置「電鎖保安系統」，取代舊式的手動操作。署方來年計劃斥資逾1.3億港元，於小欖精神病治療中心設置電鎖保安系統，根據立法會文件顯示，有關系統將配備面容辨識功能確認職員身份，預計新系統於2027年12月啟用。

懲教署指新系統可提升監獄保安、支援及管理效率，而工程將涉及改建伺服器室和安裝約171道電動鎖閘門、約490部閉路電視攝影機(當中部分配置面容辨識功能，確認職員身份)、約245部對講機、電動機械鎖系統裝備、伺服器及其相關附件、無間斷電力供應裝置系統及充電裝備等。

署方又稱，小欖精神病治療中心須翻新或改建部分設施方能安裝新系統，加上工程期間，中心須如常運作，工程需時料長達6年。

懲教署早年在羅湖懲教所及大欖女懲教所完成裝置電鎖保安系統工程，而赤柱監獄裝置電鎖保安系統工程預計2025年完成。另外，壁屋懲教所及石壁監獄的同樣系統工程，則預計分別於2022年及2024年展開。