除夕「虎撲」冚深水埗無牌樓上吧　38男女被捕兼違禁令

深水埗警區反黑組及重案組根據線報調查，昨日(31日)除夕夜執行代號「虎撲」行動，探員於深夜掩至深水埗長沙灣道276號保華大廈一間無牌樓上酒吧搜查，並檢獲啤酒、酒杯、骰盅等證物，酒吧內23男15女(25至67歲)被捕，當中37人因干犯禁聚令獲發告票，每位罰款5000港元；當中2名被捕酒客是外籍人士；酒吧43歲女負責人更涉嫌違反停業令及經營無牌酒吧被捕，所有被捕人士已被通宵扣查。

據了解，該無牌酒吧去年(2020年)曾被警方破獲，面積約1500平方呎，內有一個大廳及多個房間，相信最多可容納50人，運作了約1個月，主要做街坊生意。

有學者曾狠批樓上吧藏污納垢，認為其地方隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時亦非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款50,000港元及監禁6個月，反觀之前的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。

另有酒牌局前成員表示，部分無牌酒吧有黑幫操控，令場地變成罪惡溫床，經常出現交易違禁品，向未成年人士賣酒等情況，亦可能影響大廈走火通道安全，敦促政府應從根源打擊無牌酒吧。酒牌局應取消向樓上酒吧發牌，同時警方亦要嚴加巡查，取締問題酒吧。