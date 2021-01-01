何志平專欄：浴火重生

新年新開始。

除夕夜收到久違了的外地友人送來的安慰和問候，更附上某國家元首的公開致他國人民的講話。此時此刻，讀到如此到位的肺腑之言，窩心之餘亦受啟發激勵。

元首開頭便驚天動地的一句：「上帝很忙的，有很多事要辦，全世界都需要照顧。他不能只在這裏照顧我們這白癡的一群笨蛋傻瓜！」老元首是要我們不要老是望天打卦，要自己努力，自求多福，靠自己。

元首繼續說：「在戰爭苦難中，我們會到處跑嗎？我們當會躲在家裏，呆在地庫直到情況轉好！在戰難緊張時期，我們不會堅持個人的自由，生死關頭，我們會甘心情願的以自由來換取生存的機會和保障。在戰難當前，我們不會因為飢餓而訴怨，只會忍受着空肚子而拚命禱告祈求能多活一天！在戰難之中，我們不會堅持要開門營業做我們的生意，只會關門大吉的逃命去，希望有一天躲過大難後回來重開故店。在戰難之中，我們管不了我們的孩子們上不上學，只希望政府不會強徵孩子們入伍，送到前線戰場上去。

我們這個世界正值一場世紀的空前大戰，是一場無槍炮無子彈，無士兵，無疆界，無安全領域，無停火協議可談的一場惡鬥。對手是絕不談仁慈寬容，而又是格殺勿論。更不旨在擄掠贓物財富，也不意在推翻甚麼政權，更不以地下的礦產油源為重，也不是涉及宗教，種族，理想意識形態為目的，也從不是種族優越，自我為尊的信念作祟。對方是絕頂殘酷無情，不置全人類於死地而不休，不把這世界還原至荒蕪而不止的一股黑色力量！對方是不顧任何章法，意志堅強全無他念，用盡一切手段來達到這目的之末日機器！

幸好，我們還有最後的一招，需要我們集體的意志，規律共識和持久的耐力。只要我們能夠同心一致，齊心合力的聯合起來，生死與共的互助互容，成為掌握自己方向的命運共同體，我們才有一線的生機來保存我們的自由、自主和集體的安全，活着的空間和生命的尊嚴！在這危急無比的戰爭苦難中，我們要放下昨日的回憶，焚燒以前的我，跳出往時慣性理所當然的框框，找出路，覓新生，讓我們學習向他人布施和關愛眾生！」

老朋友跟着讚嘆的道：「說得多好！我們這裏大部分的人都不以這疫情為意，還是老想着怎樣維持如以往一樣的日子和生活。絕對無望的了，不能老埋怨着誰偷掉了你的家當，只是淌着淚而不另謀出路，再創生機！這個大浪是一場大戰爭大災難，誰都逃避不了，不能再有甚麼幸存的妄想了！這不是努力爭取獲得想要的一切的一年，是要能欣賞一切已擁有而心存感恩的一年！苦難磨練，應了就是了，過去的要放下才能迎接新生命的來臨！」

對的！還記得南老師曾說過，任何創傷，都會助力你成熟。風雨過後總會見到彩虹，傷痛讓你變得更成熟，創傷是在度你，助你修行而已。不受磨練，不能超脫。一個人能得着多少，要看他能承受多少。鳳凰涅槃，浴火重生。所以我們要永遠感謝給我們逆境的眾生，在生命中折磨我們的人，他們都是在紅塵裏來度我，點化我們的菩薩！

剛看了我們元首的新年賀詞，切身的體會，激動不已！（經歷了一年來的風雨，我們比任何時候都更加深切體會到人類命運共同體的意義。）說得太好了！個人3年後保命回家後的情況，香港23年來回歸後的前途，黨100年來初心不改的不斷奮鬥，中華民族180年來的屈辱而不撓，人類社會這一年多疫情的空前浩劫，全都對上了。（我們通過奮鬥，披荊斬棘，走過了萬水千山。我們還要繼續奮鬥，勇往直前，創造更加燦爛的輝煌！）

浴火重生。祈願個人如是，國家民族如是，人類社會也如是！