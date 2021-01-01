東方日報A1：國安重犯黎智英續還押　過到聖誕過唔到新年

官司纏身的壹傳媒黎智英，被控欺詐後再被控違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，他在該兩案原本被拒保釋，但在還押20天後，於上月23日獲高院法官李運騰批准以現金1,000萬元及不可離家等多項條件保釋。律政司隨即提出終審上訴，要求緊急開庭，但案件延至昨天除夕才在終審法院聆訊，期間黎可在家中過聖誕節。終院指上訴的議題涉及重大公眾利益及具可供爭議之處，批出終審上訴許可，並排期2月1日審理律政司的上訴，黎在等候上訴期間要還押監房看管。黎隨即被懲教署帶走，他被扣上手銬，腰纏鐵鏈，由囚車押往荔枝角收押所，在獄中度過新的一年。

今次上訴的其中一個議題，是港區國安法有關批准保釋的條文涉及是否有「保釋假定」。一般刑事案件有「保釋假定」，除非法庭有好的理由，否則會批准被告人保釋，但根據港區國安法第42條，除非法庭有充分理由相信嫌疑人不會再危害國家安全，否則不應批出保釋。律政司認為，「保釋假定」的原則在港區國安法未必適用。

代表律政司的高級助理刑事檢控專員周天行指，相關部門在制訂港區國安法時，已考慮過中港兩地司法制度的不同，亦參考了現時香港的《刑事訴訟程序條例》，條文上的不同字眼及寫法是有其目的。而考慮到維護國家安全的重要性，法庭應更着重港區港安法。周強調國家安全關乎公眾利益，不能承受任何港區國安法嫌疑人再犯或潛逃，否則將對社會造成不可承受的損害，故港區國安法的保釋門檻理應更高。

周又表示，黎面對的控罪的最高刑罰為終身監禁，等同謀殺，法庭一般不會給予謀殺案的被告保釋，這意味着就着保釋方面，法官應着重考慮被告有否潛逃或再犯風險，而非利用保釋條件，來減低被告潛逃或重犯風險。律政司認為高院法官在批准黎保釋時錯誤理解有關法例，若黎在保釋期間潛逃或再犯，會對社會造成不可承受的損害。

終院3名法官昨早聽取律師陳詞後，押後至昨午4時宣判。黎之後乘座駕返回何文田寓所等候，他昨午3時再離家到終院應訊，惟他離家不久即被警方截停查車，其後獲放行。

終院宣判時表示，高院法官在批准被告保釋時，或錯誤詮釋港區國安法第42條有關保釋的要求，至於如何在《基本法》、《人權法》及《刑事訴訟程序條例》等規定下解釋相關條例，涉及重大公眾利益，具有可供爭議之處。

終院稱將透過稍後的上訴聆訊，釐清港區國安法第42條的意思，以及考慮高院法官批准黎保釋是否犯錯。終院又指出，若現階段批准黎繼續保釋，則等同假設高院法官的決定屬有效，考慮到律政司提出的種種關注，遂撤銷黎的保釋，黎在等候上訴要還押懲教署看管。

73歲的黎智英被控串謀壹傳媒集團高層欺詐香港科技園公司，隱瞞位於將軍澳工業邨廠房的用途而被落案起訴。另外，他亦被控違反港區國安法中勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。上述兩案均會在今年4月16日於西九龍法院再訊。

案件編號：FAMP 1/2020

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