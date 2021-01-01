你要知：全日不離床？　因住頸腰拉傷兼勞損

近日天氣寒冷，不少人都想留在暖笠笠的被窩中，玩手機、看書等一律都在床上進行，一坐就可能是數小時。不過錯誤的姿勢會容易衍生頸椎、腰椎，甚至不同的肩頸問題，增加受傷的風險，更可能會令關節勞損，就由脊骨神經科醫生梁啟彥為大家講解。

梁指，經常在床上玩手機，不論仰臥或趴着玩手機，如果出現雙手麻痹、刺痛及無力氣的情況，其實是神經線受壓，應該及時轉換動作。梁解釋，「頸椎、腰椎應是C字弧度，並向前凸出。但當我們趴在床上玩手機時，腰和頸椎都會向後彎伸，每節受力變得不平均，骨與骨之間被擠壓，有機會壓迫神經線。」

至於靠背床頭、床板坐，梁指其實都不是一個好的姿勢，「玩手機時不少人習慣低頭，這會增加頸肩壓力，長期有機會影響雙手神經線及血液循環。其次這動作會使兩邊頸椎、腰椎以及背脊位置過度繃緊，最好每15分鐘轉換動作。」梁表示最折衷的辦法是不要趴着或躺着玩手機，不時坐或站起來活動，令每一節骨頭受力會較平均才是最實際。

另外起床速度太快原來亦會影響脊骨增加受傷機會。梁解釋，「大部分人習慣正面起床，其實該姿勢容易拉傷頸椎及腰椎。因為經過6至8小時睡覺時間，附近的肌肉軟組織僵硬，以及血液循環不好。」梁示範正確的起床姿勢，應是先側身並微曲雙腿，將腳垂至床邊後，再用手作支撐加上腰間力量撐起身體。

梁指市民可在家進行簡單測試檢查脊椎健康，首先找人從背後觀察站姿，觀察兩邊耳朵是否成水平，肩膊有否一高一低情況，以及腰椎盆骨、大腿骨及雙膝是否水平。如發現有位置邊高邊低，甚至於背脊中線摸到S或C字，均有機會是重心偏側，建議找醫生檢查。

最後梁建議如頸椎、腰椎等位置不適，可透過按摩槍、按摩椅等放鬆，惟僅記使用時不能直接按壓骨頭，及同一位置不宜按壓多於3分鐘。梁強調，「如果明顯受傷或有痛症，應先找醫生進行檢查安排適合的治療。切記不要自行選擇治療方法。」