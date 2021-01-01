探射燈：法定古蹟門檻高　歷史建築恐失修

業主曾於2017年打算拆卸紅樓，發展局隨即緊急將其列為暫定古蹟才煞停工程。

屯門青山紅樓曾遭業主打算清拆，因港府介入才暫時煞停，惟保育工程遲遲未完工，紅樓又未被評為法定古蹟，恐再面臨清拆。有學者直言，古蹟評級標準欠透明，加上資助維修金額不吸引、批核條件嚴格，令不少業主卻步，歷史建築亦白白失修。

紅樓屬一級歷史建築，2017年初遭業主準備清拆，發展局緊急將其列為暫定古蹟，提供12個月臨時保護，同時考慮是否將其定為法定古蹟，提供永久保護。但經審議後紅樓未被納入法定古蹟，臨時保護期於2018年3月失效。雖然業主已與政府達成協議，保留紅樓並參與「歷史建築維修資助計劃」，但工程遲遲未完成，令人擔心紅樓續陷清拆危機。

「資助計劃上限200萬（元），仲要10年唔可以拆或者賣，其實唔吸引。」香港大學建築文物保護課程學部助理教授余家聲直言，歷史建築維修資助金額偏低，但需包括顧問費及維修工程費用等，加上高門檻及諸多要求，令不少業主卻步。余又指，現時古蹟評級標準並不透明，且標準隨時變動，或令部分古蹟錯失保育良機，建議政府審視現行程序，並加強公眾教育，提升保育意識。