探射燈：防空洞活化齋講　歷史長廊變垃圾崗

戰時防空洞如無掩雞籠，成打卡熱點。銅鑼灣及筲箕灣的防空洞門鎖均被拆毀，不少人聚集拍照，內裏卻滿布雜物，儼如垃圾崗；油麻地的防空洞曾被佔用停泊單車，更有人自行加鎖，路政署維修後轉眼又遭破壞。近十年前提出的活化防空洞研究無下文，專家認為政府應改善防空洞管理，以保存歷史價值及善用資源。

銅鑼灣禮頓山的防空洞入口位於後巷之中，東網記者早前發現防空洞「中門大開」，不少人聚集打卡拍照，又有人入內窺探一番。惟防空洞內滿布雜物，如膠袋、膠簾、裝飾燈串及木板等，據了解，路政署去年9月巡視時，已發現閘門受樹根影響無法完全關閉，故加設鐵鏈並安排承建商進行維修，但閘門依然無法緊閉，鐵鏈亦未能把門鎖上，只靠鐵鈎鈎着門柄，直至10月下旬才修復閘門，並加裝護欄防止有人進入。

筲箕灣新成街的防空洞，入口處周邊不乏廢棄圍板及塑膠架等雜物，且門鎖同樣被破壞，而洞內則有水樽及滅火筒等雜物。油麻地的防空洞內，東網記者早前發現單車停泊；閘門連着兩把門鎖亦遭破壞。路政署其後安排維修，惟記者日前發現，現場門鎖及單車雖已消失，閘門卻未有上鎖，洞內則仍有麵包托盤等雜物。

民間曾引發活化防空洞討論，其中中西區區議會於2011年成立工作小組，就活化防空洞進行研究並向部門提交建議，惟相關部門回覆會詳細研究後便無下文。前古諮會成員、香港大學建築文物保護課程學部主任李浩然直言，防空洞被堆放雜物的情況並不理想，加上不時有人內進探險，若發生意外後果堪憂。李建議參考外國防空洞活化例子，合適的防空洞活化作展覽等用途；而未落實用途的防空洞則可以石屎或磚頭封住出入口。

執業大律師陸偉雄指，防空洞中的鐵閘及鎖為政府財物，若有人破壞闖進，即犯刑事毀壞罪。若有人闖進後，刻意鑿走或取走防空洞內遺留的物品或設施，則有機會干犯入屋犯法罪，最高可被判監禁14年。

議員陸頌雄表示，任由公眾隨意出入防空洞易生危險，路政署於管理上責無旁貸。陸認為防空洞具歷史價值，港府應積極考慮保育。

路政署回覆指，去年10月底派人到上述3址巡視時，發現筲箕灣及油麻地廢置防空隧道入口的門鎖損毀，已即時安排承建商更換。