觀塘派對房間及樓上吧違停業令遭掃蕩　警拘33男女

警方東九龍總區刑事部，觀塘警區及東九龍總區機動部隊，在昨日（12月31日）晚上巡查觀塘區內多處公眾地方，並突擊搜查區內6個派對房間及一個位於工廈內的無牌酒吧。行動中警方檢獲超過270支啤酒、24支烈酒及36個骰盅等，共拘捕19男14女(13至53歲)，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「在無領取牌照的地方飲酒」，所有被捕男女已被扣留調查。

以上場所客戶皆違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），每人將被罰款5000港元；而場地負責人亦違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）。

有學者曾狠批樓上吧藏污納垢，認為其地方隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時亦非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款50,000港元及監禁6個月，反觀之前的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。

另有酒牌局前成員表示，部分無牌酒吧有黑幫操控，令場地變成罪惡溫床，經常出現交易違禁品，向未成年人士賣酒等情況，亦可能影響大廈走火通道安全，敦促政府應從根源打擊無牌酒吧。酒牌局應取消向樓上酒吧發牌，同時警方亦要嚴加巡查，取締問題酒吧。