Dr.東：寒流刺激血管收縮增心臟負荷　醫生籲長者保暖防心臟病發

寒意漸濃，易誘發心血管毛病，稍有不慎或成健康殺手。有心臟科專科醫生指，溫度驟降會刺激血管收縮，增加動脈硬化誘發心臟病發風險，有研究更指冬季死亡風險更較其他季節高5%。醫生提醒，長者在冬季除了注重保暖，以減緩周邊血管收縮的速度，亦應接種流感針及肺炎鏈球菌疫苗，以預防流感引發心血管疾病及減低併發症出現。

根據衞生防護中心數據顯示，心臟病是本港第三大殺手，僅次於癌症及肺炎，而醫學界亦證實心臟病在冬季的發病率較高。心臟科專科醫生李家輝解釋，由於人體的血管會冷縮熱漲，在溫暖環境，血管會膨脹。相反，當遇到寒流，血管因要保存熱能會收縮，導致心臟血壓上升及心率加快，心臟負荷隨之增加，誘發心臟病發。

李指天氣寒冷是呼吸道系統病毒活躍的時期，如果受感染，人體會處於發炎狀態，導致有心血管疾病的人士更易誘發急性心臟病，而長者亦會因為個人活動減少，久坐不動致身體無法產生足夠熱力來維持體溫而觸發疾病。另有研究顯示，寒冷天氣會導致血管內的血小板黏性及纖維蛋白元增加，加速血液凝固，增加血管堵塞的機會。

心臟病是隱形殺手，大約三分二患者無病徵，很大機會一病發就猝死。至於餘下的患者則可能會出現心絞痛、胸悶、胸口疼痛、氣促及呼吸困難等症狀，有患者更會胃痛。李指曾有病人誤以為自己胃痛，拖了三日才求醫始，方發現心臟功能已壞死。

他提醒，不要輕視身體任何病徵，平時亦要養成好生活習慣，長者宜在中午氣溫較溫暖的時間才外出做體能活動，有需要時可添帽子、頭巾、頸巾、手套及襪子等，以確保頭、頸、手腳都溫暖。另外，亦要保持家居環境溫暖，可添置暖爐或暖風機。為防長者漏服藥問題，近年醫生大多會處方混合藥物，一粒藥丸已包括幾個成分，如控制血壓及膽固醇指數。

此外，本港都市人生活忙碌，心臟病有年輕化趨勢，李指患高血壓、肥胖、吸煙、缺乏運動和長期受壓會增加患心臟病風險。要預防病發，須遵循醫生指示服藥、保持均衡飲食，勿吸煙並要養成運動習慣。

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