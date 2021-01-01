葵青警區反罪惡冚賭掃毒　搗無牌樓上毒吧　共拘12男女

警方葵青警區根據線報及深入調查，於昨晚(12月31日)約11時展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的打擊樓上無牌賣酒及違令處所行動，搗破4間懷疑位於工廈內正在營業的派對房間及懷疑無牌酒吧。

行動中，警方拘捕5名本地男子，年齡介乎21歲至28歲，涉嫌「藏有危險藥物」、「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)。

4個涉案單位內的35名本地男子和19名本地女子，年齡介乎17至40歲，亦違反《預防及控制疾病(禁止群組聚集)條例》(第599G章)，警員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

另外，葵青警區反三合會行動組及特別職務隊,亦於昨日在葵涌光輝圍一公園及和宜合道一地舖進行反毒品及非法賭博行動。行動中，警員拘捕6名本地男子和1名本地女子，年齡介乎16歲至86歲，涉嫌違反「販運危險藥物」及「在賭博場所內賭博」。

行動中，警方檢獲約31克懷疑可卡因、約4克懷疑大麻，30罐啤酒、18支烈酒及一些賭博用具，總值約7萬5千港元。

有學者曾狠批樓上吧藏污納垢，認為其地方隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時亦非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款50,000港元及監禁6個月，反觀之前的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。

另有酒牌局前成員表示，部分無牌酒吧有黑幫操控，令場地變成罪惡溫床，經常出現交易違禁品，向未成年人士賣酒等情況，亦可能影響大廈走火通道安全，敦促政府應從根源打擊無牌酒吧。酒牌局應取消向樓上酒吧發牌，同時警方亦要嚴加巡查，取締問題酒吧。