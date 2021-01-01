提早斷約外傭不得留港　公會憂加劇供不應求

政府早前因應新冠肺炎疫情，宣布容許即將離任外傭的現行合約有效期限延長多3個月，而提早終止僱傭合約的外傭，則不得申請以訪客身份延長逗留期限。香港僱傭公會主席陳東風今早(1日)在電台節目表示，政府聲稱相關做法是防止外傭藉有關安排「跳工」，但他認為措施只會令香港僱主出現爭奪外傭的情況。

陳解釋，現時市場上可選擇的外傭，大部份都是與僱主中止合約，甚少是滿約傭工，變相將他們趕回原居地，令本地市場上外傭供不應求的情況更嚴重。陳又指，外僱不續約的部分原因，可能與僱主間關係出問題，並已找到新僱主，延長合約只會令僱傭關係更差。他認為，政府規定外傭斷約後不可留港，只會令外傭供應更少，跳槽或要求僱主加薪的情況將會更普遍。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒則認為，因應經濟情況，僱主對外傭需求已減少，加上僱主一般會給予中止合約外傭1個月通知，而外傭在完約後兩個星期內，假如找到新僱主，入境處並不會要求她們返國，故她認為外傭已有足夠時間找尋新工作。