深水埗區單日急增13人中招　又一居上疫榜

2021年01月01日 11:10
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    又一居7座有2名居民染疫。
    第四波疫情持續，本港昨日（12月31日）新增68宗確診個案，其中深水埗區單日急增13人中招，區內的豪宅又一居7座及麗翠苑麗榕閣各有2名居民染疫。至於污水樣本檢測持續驗出含新冠病毒的彩雲（二）邨啟輝樓再添1名患者，同邨的豐澤樓再有1人染疫。
    衞生防護中心昨夜更新疫廈名單，深水埗區單日增13宗確診個案，包括有2人報稱居住又一居7座，有2人住麗翠苑麗榕閣，另有2人住友聯大樓，其他患者則遍布醫局街193號、元州邨元滿樓、福田大廈、成都大廈、盈達樓、華寶樓、南昌街170號。
    此外，剛過去4天聖誕長假期，不少確診者在潛伏期有外出用膳，至少新增18間餐廳上疫榜，包括樂富廣場的壽司郎、新港中心的「元気寿司」、西九龍中心的薩莉亞意式餐廳、海港城海洋中心的Cova等。
    新增確診者住所名單：
    九龍
    ●深水埗 又一居 7 座
    ●深水埗 麗翠苑麗榕閣
    ●深水埗 友聯大樓
    ●深水埗 醫局街 193 號
    ●深水埗 元州邨元滿樓
    ●深水埗 福田大廈
    ●深水埗 成都大廈
    ●深水埗 盈達樓
    ●深水埗 華寶樓
    ●深水埗 南昌街 170 號
    ●九龍城 御龍居 1 座
    ●九龍城 何文田邨靜文樓
    ●九龍城 德朗邨德瑜樓
    ●九龍城 華景大廈
    ●黃大仙 慈愛苑愛仁閣
    ●黃大仙 彩虹邨丹鳳樓
    ●黃大仙 民豐樓
    ●黃大仙 黃大仙下邨龍澤樓
    ●黃大仙 東匯邨匯智樓
    ●黃大仙 景福街 73 號
    ●黃大仙 天馬苑駿威閣
    ●黃大仙 彩雲(二)邨豐澤樓
    ●黃大仙 彩雲(二)邨啟輝樓
    ●觀塘 順利邨利康樓
    ●觀塘 德福花園 H1 座
    ●觀塘 康華苑頌康閣
    ●觀塘 鳳儀大廈
    ●觀塘 寶達邨達峰樓
    ●觀塘 啟業邨啟盛樓
    ●觀塘 鯉魚門海傍道
    ●觀塘 寶達邨達峰樓
    港島
    ●灣仔 積福大廈
    ●南區 田灣邨田健樓
    ●南區 嘉隆苑嘉昇閣
    新界及離島
    ●離島 香港天際萬豪酒店
    ●離島 逸東(二)邨傑逸樓
    ●荃灣 豪景花園富儷閣
    ●屯門 湖景邨湖翠樓
    ●屯門 兆隆苑
    ●元朗 俊宏軒 2 座
    ●元朗 天恒邨恒健樓
    ●沙田 雲疊花園 4 座
    ●沙田 雲疊花園 1 座
    ●沙田 金禧花園 5 座
    資料來源：衞生防護中心
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease