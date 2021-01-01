深水埗區單日急增13人中招 又一居上疫榜

又一居7座有2名居民染疫。

第四波疫情持續，本港昨日（12月31日）新增68宗確診個案，其中深水埗區單日急增13人中招，區內的豪宅又一居7座及麗翠苑麗榕閣各有2名居民染疫。至於污水樣本檢測持續驗出含新冠病毒的彩雲（二）邨啟輝樓再添1名患者，同邨的豐澤樓再有1人染疫。

衞生防護中心昨夜更新疫廈名單，深水埗區單日增13宗確診個案，包括有2人報稱居住又一居7座，有2人住麗翠苑麗榕閣，另有2人住友聯大樓，其他患者則遍布醫局街193號、元州邨元滿樓、福田大廈、成都大廈、盈達樓、華寶樓、南昌街170號。

此外，剛過去4天聖誕長假期，不少確診者在潛伏期有外出用膳，至少新增18間餐廳上疫榜，包括樂富廣場的壽司郎、新港中心的「元気寿司」、西九龍中心的薩莉亞意式餐廳、海港城海洋中心的Cova等。

新增確診者住所名單：

九龍

●深水埗 又一居 7 座

●深水埗 麗翠苑麗榕閣

●深水埗 友聯大樓

●深水埗 醫局街 193 號

●深水埗 元州邨元滿樓

●深水埗 福田大廈

●深水埗 成都大廈

●深水埗 盈達樓

●深水埗 華寶樓

●深水埗 南昌街 170 號

●九龍城 御龍居 1 座

●九龍城 何文田邨靜文樓

●九龍城 德朗邨德瑜樓

●九龍城 華景大廈

●黃大仙 慈愛苑愛仁閣

●黃大仙 彩虹邨丹鳳樓

●黃大仙 民豐樓

●黃大仙 黃大仙下邨龍澤樓

●黃大仙 東匯邨匯智樓

●黃大仙 景福街 73 號

●黃大仙 天馬苑駿威閣

●黃大仙 彩雲(二)邨豐澤樓

●黃大仙 彩雲(二)邨啟輝樓

●觀塘 順利邨利康樓

●觀塘 德福花園 H1 座

●觀塘 康華苑頌康閣

●觀塘 鳳儀大廈

●觀塘 寶達邨達峰樓

●觀塘 啟業邨啟盛樓

●觀塘 鯉魚門海傍道

●觀塘 寶達邨達峰樓

港島

●灣仔 積福大廈

●南區 田灣邨田健樓

●南區 嘉隆苑嘉昇閣

新界及離島

●離島 香港天際萬豪酒店

●離島 逸東(二)邨傑逸樓

●荃灣 豪景花園富儷閣

●屯門 湖景邨湖翠樓

●屯門 兆隆苑

●元朗 俊宏軒 2 座

●元朗 天恒邨恒健樓

●沙田 雲疊花園 4 座

●沙田 雲疊花園 1 座

●沙田 金禧花園 5 座

資料來源：衞生防護中心