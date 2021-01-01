深水埗區單日急增13人中招 又一居上疫榜
2021年01月01日 11:10
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又一居7座有2名居民染疫。
第四波疫情持續，本港昨日（12月31日）新增68宗確診個案，其中深水埗區單日急增13人中招，區內的豪宅又一居7座及麗翠苑麗榕閣各有2名居民染疫。至於污水樣本檢測持續驗出含新冠病毒的彩雲（二）邨啟輝樓再添1名患者，同邨的豐澤樓再有1人染疫。
衞生防護中心昨夜更新疫廈名單，深水埗區單日增13宗確診個案，包括有2人報稱居住又一居7座，有2人住麗翠苑麗榕閣，另有2人住友聯大樓，其他患者則遍布醫局街193號、元州邨元滿樓、福田大廈、成都大廈、盈達樓、華寶樓、南昌街170號。
此外，剛過去4天聖誕長假期，不少確診者在潛伏期有外出用膳，至少新增18間餐廳上疫榜，包括樂富廣場的壽司郎、新港中心的「元気寿司」、西九龍中心的薩莉亞意式餐廳、海港城海洋中心的Cova等。
新增確診者住所名單：
九龍
●深水埗 又一居 7 座
●深水埗 麗翠苑麗榕閣
●深水埗 友聯大樓
●深水埗 醫局街 193 號
●深水埗 元州邨元滿樓
●深水埗 福田大廈
●深水埗 成都大廈
●深水埗 盈達樓
●深水埗 華寶樓
●深水埗 南昌街 170 號
●九龍城 御龍居 1 座
●九龍城 何文田邨靜文樓
●九龍城 德朗邨德瑜樓
●九龍城 華景大廈
●黃大仙 慈愛苑愛仁閣
●黃大仙 彩虹邨丹鳳樓
●黃大仙 民豐樓
●黃大仙 黃大仙下邨龍澤樓
●黃大仙 東匯邨匯智樓
●黃大仙 景福街 73 號
●黃大仙 天馬苑駿威閣
●黃大仙 彩雲(二)邨豐澤樓
●黃大仙 彩雲(二)邨啟輝樓
●觀塘 順利邨利康樓
●觀塘 德福花園 H1 座
●觀塘 康華苑頌康閣
●觀塘 鳳儀大廈
●觀塘 寶達邨達峰樓
●觀塘 啟業邨啟盛樓
●觀塘 鯉魚門海傍道
●觀塘 寶達邨達峰樓
港島
●灣仔 積福大廈
●南區 田灣邨田健樓
●南區 嘉隆苑嘉昇閣
新界及離島
●離島 香港天際萬豪酒店
●離島 逸東(二)邨傑逸樓
●荃灣 豪景花園富儷閣
●屯門 湖景邨湖翠樓
●屯門 兆隆苑
●元朗 俊宏軒 2 座
●元朗 天恒邨恒健樓
●沙田 雲疊花園 4 座
●沙田 雲疊花園 1 座
●沙田 金禧花園 5 座
資料來源：衞生防護中心
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease