皇后碼頭重置計劃再受矚目　發展局研另覓海濱安置

政府走漏眼，致有逾百年歷史的深水埗主教山配水庫的戰前古羅馬式建築險被清拆，燃點全城怒火，更令人關注政府保育工作，其中2007年因中環填海遭清拆的中環皇后碼頭再度受矚目。發展局回應時指，局方現正探討另覓海濱位置，重置皇后碼頭，並恢復其碼頭功能。

第二代皇后碼頭建於1953年，計入其前身更可追溯至1920年代，為當年多任港督及英國皇室成員登岸之處，是港人集體回憶之一。港府2003年批出中環填海合約，以建造中環灣仔繞道，並拍板清拆皇后碼頭。有關決定引起社會廣泛討論，大批市民不滿本港地標被清拆，引發大規模保育示威，有示威者更在碼頭發起絕食等行動，最終動員警方清場。

時任發展局局長、現任行政長官林鄭月娥當時曾承諾會重建皇后碼頭，惟至今仍未有時間表。現任發展局局長黃偉綸曾在中環灣仔繞道建成時，重提皇后碼頭重建一事時，指原址重建皇后碼頭的建議不可行，並承認暫無重建時間表，皇后碼頭重建一事再被冷落。

主教山配水庫事件再度令皇后碼頭重建計劃受到關注，該局回應指，政府在2016年就於中環9號和10號碼頭之間重置皇后碼頭的設計方案進行公眾諮詢，政府正按收集到的意見，詳細考慮未來路向。該局續稱，由於政府在未來數年會推行多個優化海濱項目，現正探討是否可以在其中一個優化海濱項目下，在另一個海濱位置重置皇后碼頭，並恢復其碼頭功能。

此外，古物諮詢委員會最快3月會召開會議，商討主教山配水庫評級，因應今次事件，會加快為其他歷史建築評級，並研究觀望制度以外的項目。