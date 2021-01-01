外傭無懼疫情中環聚集　警封鎖部分行人專用區

本港疫情仍然嚴峻，在假日不時有外傭違反禁聚令聚集，有機會爆發播疫危機。政府今日(1日)元旦起一連3日，在各區外傭經常聚集的地方展開行動，以多種語言進行流動廣播，呼籲外傭遵守禁聚令及口罩令等相關規定。今日天氣寒冷，東網記者在上午11時許到中環一帶視察，發現有不少外傭在遮打花園、遮打道的行人專用區，以及附近的行人隧道聚集，惟現場所見聚集的人數較以往少。

中環遮打道一帶在早上仍有外傭聚集，部分與朋友席地而坐，現場有多名警員和食環署人員巡查，並提醒外傭要注意防疫規例，在場大多外傭有遵守防疫規例，暫未見執法人員向外傭發出告票。

至於在遮打道的行人專用區，往日假日都有很多外傭聚集，警方今早拉起多條橙帶，並擺放鐵馬封部分專用區，在道路中心形成一條「警察通道」。記者向現場的警員了解，他們指，警察通道是方便警員進出維持秩序和緊急車輛進出，強調外傭仍可在警察通道以外的其他行人專用區位置聚集。另外，一輛警車亦播放錄音，呼籲外傭須遵守禁聚令及口罩令等相關規定。