港廢紙可出口內地　4間指定紙廠接收　廢紙圍城危機暫緩

內地今日（1日）起全面禁止廢紙進口，本港廢紙將無容身之所。據了解，港府與內地達成協議，容許17間本地回收廢紙的政府承辦商，將廢紙出口到4間內地指定紙廠接收，暫時緩解廢紙圍城的危機。有環保團體形容，消息對業界無疑是救命草，但港府未交代有關安排屬過渡性質還是長遠措施，長遠仍需要提升本地的回收產業和廢紙回收質量方能治本。東網正向環保署查詢情況。

本港的廢紙回收率連續受挫，根據環保署最新數字，2019年本地廢紙回收率更跌至35%，是前所未有的新低。即使環保署今年9月起公開招標聘請17個承辦商，以合約期首半年每公斤廢紙不低於7毫的價錢，望提升廢紙回收率，惟廢紙的出路仍然渺茫。因本港目前超過9成廢紙都是出口到內地，然而內地收緊回收政策，今日起全面禁止廢紙進口，加上本地的紙漿生產設施需待2024年才開始運作，空窗期間本港廢紙出路存在種種隱憂，廢紙圍城將一觸即發。

不過，有業界消息指，內地暫時願意設立特別安排，容許香港廢紙繼續進口。由環保署聘請的17間承辦商向環保署申請後，可將本地收集的廢紙出口內地，並交予廣東省指定4間紙廠處理，包括玖龍紙業、理文造紙、華泰紙業、廣紙集團，而具體貿易細節目前仍在敲定。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強形容，有關安排是本地回收業的「救命草」，有助穩定出口，亦避免與美國廢紙競爭。但他擔心港府的資訊不透明，至今未有交代有關安排屬過渡性質還是長遠措施，若屬長遠措施，未來有可能影響本港紙漿廠的投標。

他認爲，本港需反思是否繼續視內地為長遠出口依靠，長遠應加快本地紙漿廠落成，減少本地回收業依賴出口市場。另外，他又透露，最近發現回收紙皮淋水問題故態復萌，認為環保署必須做好監督，否則日後出現質量問題而遭其他地區拒收都是咎由自取。