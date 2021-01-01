12港人蛇案：偷渡快艇曝光　船上有魚竿印證被告扮出海釣魚說法

12名香港人蛇案本周三(12月30日)有結果，其中10人被判囚7個月至3年，另外兩名未成年男子即日移交香港警方跟進，內地媒體播放片段，顯示執法人員當日搜出的證物，包括12人偷渡時乘坐的快艇、電筒及魚竿等，引證其中一名被告喬映瑜曾教各人「夾口供」，一旦被內地執法部門發現時即稱「出海釣魚」的說法。

片後顯示，該艘快艇頗為新束、船上有多個座位，亦有帳篷遮蓋，估計需要數十萬港元，估計背後一定有具財力人士支持才能購買，而船上亦擺放多支魚竿，似扮作出海釣魚。

深圳市鹽田區人民法院本周三指，鄧棨然及喬映瑜今年8月根據他人安排，策劃組織多人從香港偷渡至台灣，由於鄧等10人歸案後如實供述犯罪事實，表示認罪認罰，而根據檢察機關指控的犯罪事實等，鄧、喬是受他人組織實施犯罪，因此在共同犯罪中是從犯，可依法減輕處罰。

法院同日就9男1女的控罪作出裁決，其中男子鄧棨然及女子喬映瑜因組織他人偷越邊境罪罪成，分別被判囚3年及2年，鄧被判罰款2萬元人民幣，喬則被判罰款1.5萬元人民幣，她聞判時曾數度哽咽。餘下8名男子，包括香港故事成員李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢及郭子麟，則被裁定偷越邊境罪罪成，分別判囚7個月及罰款1萬元人民幣。

當日有內地官媒披露該宗偷渡案的情節，稱今次是一宗有組織、有預謀的案件，鄧、喬兩人是他人安排、即「上家」協助下而策劃組織偷渡，其中鄧棨然在8月購買快艇，並在「上家」安排下學習基本駕駛技能，又帶同燃油、食品及望遠鏡等。而喬映瑜則負責與其他涉案人員聯絡，12人登上快艇後，喬映瑜亦通過海上定位系統、衞星電話等向「上家」匯報位置。

有資深警官指，該案並未因內地判決而完結，料引發黑暴篤灰潮，因庭上披露有「上家」安排被告學習駕駛船隻及聽取被告匯報位置等，背後可能有財力人士及一班人支持，警方一定會繼續作出深入調查，揪出幕後主腦。

事發在今年8月23日凌晨，涉案的12人在香港西貢布袋澳碼頭會合，共同乘坐由鄧棨然駕駛的船隻，企圖偷渡台灣，至8時許，偷渡船隻在廣東省管轄海域被深圳海警局查獲，鄧棨然等人被內地當局拘留，同年9月30日被檢察機關批准逮捕。