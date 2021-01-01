梁卓然死撐司法程序慢指控無根據　學者斥顛倒黑白

反修例案件檢控率僅2成多，律政司檢控工作遲緩為人詬病。曾言明與律政司司長鄭若驊意見不合而辭任的前刑事檢控專員梁卓然，在昨日(12月31日)離任當日發表任內最後一份年報《香港刑事檢控2019》，回顧律政司該年度的檢控工作，報告序言指公眾對檢控工作有所拖延的批評都是毫無根據。學者批評梁臨走前仍然「死撐」，指過去律政司檢控工作除拖延外，更頻頻出現文件寫錯日期等「甩轆」情況，最終令案件再次押後，直斥梁的言論是文過飾非，意圖顛倒黑白。

梁卓然在報告中，提到2019年對刑事檢控科來說是挑戰重重、考驗處處，因過去社會動盪，刑事檢控科處理的敏感複雜案件急增，部分檢控決定亦備受對政治光譜持不同立場的人士質疑。

他又在序言中強調，任何指公眾秩序活動案件的檢控工作有所拖延的批評，都毫無根據，認為該些批評是出於對香港刑事司法制度的實際運作缺乏正確認識，又稱指控司法機構無從速排期審訊公眾秩序活動案件的同類攻擊，也是無的放矢。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評梁的言論顛倒是非，直言反修例相關的案件早已堆積成山，律政司不單是遲檢控，檢控過程中更經常發生「甩轆」事件，如寫錯文件等，多次被法官批評，更因此令司法程序拉長，惟領導檢控科的梁卻置若罔聞。

他認為，過去發生的反修例事件是前所未有，亦因此出現大批涉非法集結、暴動等案件，律政司應要特事特辦，另調派人手，在不影響普通案件進度的情況下，迅速安排對該些反修例案件作出檢控，而不是一成不變、墨守成規去跟足程序辦事。

根據資料，由2019年6月9日至2020年10月31日，警方在反修例示威活動中，一共拘捕10,148人，共有2,325人被檢控，檢控率只有23%。