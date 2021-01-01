政府抗疫部署出現嚴重落差　專家促有效問責誓要「清零」

踏入新一年，新冠肺炎疫情反覆，港府被轟抗疫不力，食物及衞生局局長陳肇始首當其衝。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日(1日)批評政府在抗疫指揮及部署上出現嚴重落差，呼籲政府在新一年要以作戰心態抗疫，並落實問責制，否則香港短期內個案清零機會不大；政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉亦認爲，當前需要一位抗疫司令統籌各部門，不准不同部門「搓波」。

何栢良指出，目前要為超過40幢大廈約5萬名居民採樣進行強制檢測，人手上是不可能的任務，加上在抗疫的指揮及部署上出現嚴重落差，因此他認為政府各個部門需要就抗疫工作面對公眾，包括紀律部隊、食環署、民政署等，必須清楚交代抗疫資訊，才能有效問責，否則香港今年疫情只會與去年一樣。

本港抗疫工作一直由衞生防護中心擔起，但隨着確診個案上升，中心不斷爆出檢測結果滯後、在家等檢疫時間長等問題為人詬病。政府專家顧問，港大醫學院院長梁卓偉指，面對抗疫馬拉松需要一位能號令各部門的司令，當務之急要將個別清零，並徹底地追蹤接觸者。

梁卓偉早前接受報章訪問，他憶述2009年任職食物及衞生局副局長期間，經歷過首宗輸入豬流感，時任食衞局常任秘書長李淑儀將涉事酒店封鎖，引起隔離者不滿，但在其統領下，為隔離者提供支援及食物化解危機。他認為，現時面對抗疫馬拉松需要一位能號令各部門的司令，不准不同部門「搓波」。

他又指，衞生署現追蹤緊密接觸者只有2至3人，但反觀三藩市、南韓、澳紐等，可追蹤到每人大概有10名密切接觸者，如做得更徹底，50宗個案便應追蹤5,000人。他補充，衞生防護中心在抗疫角色負責核心追蹤，另需大量人力協助追蹤工作，應從民政處、入境處、警務處等協調，需要一名司令統籌。