報告揭港府扶貧多方面表現零分　關注組織促制定全面扶貧政策

尋覓安樂窩是貧窮兒童最渴望的事情。有基層組織今日(1日)發表最新的民間兒童權利專員報告，選出2020年十大貧窮兒童關注政策進展，排首位的「房屋」連續10年成為貧窮兒童最關注事項，其次為「教育」及「社會福利」。負責調查的關注會又就政府去年多項政策評分，以滿分100分計算，整體只得8分，當中多方面扶貧表現僅獲零分。

香港社區組織協會兒童權利關注會發表最新報告，邀請3000多名18歲以下會員，投票選出貧窮兒童2021年十大關注政策，首三位依次為房屋、教育及醫療議題，社會福利議題則排第四位，下跌了一位。關注會同時為港府過去一年的表現評分，滿分為100分，2020年分數只有8分，與2015年一樣，較19年下跌13分。

關注會指，根據政府最新發表的《2019年香港貧窮情況報告》顯示，在政策介入後，去年貧窮兒童人口為18.1萬，兒童貧窮率上升至24.9%，可見兒童貧窮問題惡化，要求政府制定全面扶貧政策、檢討綜援金額及制度等。

關注會又指，政府在醫療、反歧視、家庭團聚等多項政策毫無進展，只着眼應付疫情，忽略改善兒童貧窮問題。關注組認為，要徹底解決貧窮問題，應盡快落實行政長官及立法會一人一票民主普選、制定全面扶貧政策，消除跨代貧窮，以及全面支援貧窮學童學習需要等。