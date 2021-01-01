世衞證有4種變種病毒　部分傳播力更強

外媒周五（1日）報道，世界衞生組織（WHO）發表報告指，自新冠肺炎疫情爆發以來，已有4種變種病毒出現，包括最早的突變及先後在丹麥、英國、南非發現的變種病毒，其中英國變種病毒近日更首度攻入內地。但世衞指出，尚未有證據證明變種病毒會引起更嚴重的疾病，但除丹麥變種病毒外，其他的傳播力都更強。

世衞正式通報新冠病毒自出現以來的主要變異情況，首先見於去年1月底至2月初，新冠病毒出現「D614G」突變，逐漸取代最初發現的毒株，更具傳染性，至去年6月成為全球主要傳播形式。丹麥北日德蘭半島去年8至9月發現另一種被稱為「Cluster 5」的變種病毒，與養殖場水貂之間的感染有關，隨後傳染人類，但未有廣泛傳播，當時只發現12宗病例。

英國上月14日向世衞通報告一種命名為「VOC 202012/01」的變種病毒，最初在英格蘭東南部出現，更具傳染力，但不會引起更嚴重的疾病，亦不影響檢測。世衞表示，組織在全球按地域劃設的6個區域中，其中5區出現英國變種新冠病毒，涉及其他31個國家和地區。南非上月18日亦宣布，發現命名為「501Y.V2」的變種病毒，在該國迅速傳播，並在另外4個國家發現其蹤迹。

世衞呼籲各國採取更嚴格的公共衞生防疫措施，繼續遵守社交距離指引，阻止變種病毒進一步擴散；同時建議大規模進行新冠病毒檢測，以監察傳播範圍及病毒有否變種。當局亦建議各國的衞生組織與旅行、運輸和旅遊部門合作，確保來往旅客的國家有通報變種病毒的情況，以防止病毒傳播；強調各國應基於風險及實際情況，採取有條理的措施，並依次優先安排必要的旅遊。