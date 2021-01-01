慈愛苑愛仁閣列入強制檢測名單　需等多1日才設檢測站

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，昨日(12月31日)新增3幢大廈符合2宗無關連單位確診新冠肺炎的「強制檢疫」條件，被列入強制檢測名單，包括慈愛苑愛仁閣、欽州街德寶大廈及何文田邨靜文樓。東網記者今日(1日)到慈愛苑愛仁閣視察，發現衞生署並無在該樓外設檢測站，其保安透露，衞生署人員今日不會到場，要拖至本周六、日及一(2至4日)才會到場設檢測站。

政府早前加強強制檢測工作，並於一日內宣布逾40幢大廈居民需進行強制檢疫，而昨日再增3幢大廈，令人質疑衞生署是否有足夠人力在短時間內處理大量強制檢測工作。記者今早10時許到達慈愛苑，惟現場並無衞生署人員在場，有保安稱該署人員要周六起才會到場。

居民吳先生稱擔心強制檢測會令出入成問題，會自覺去社區檢測中心檢測，「我都要返工㗎嘛」；另一名吳先生則對強制檢測等安排一無所知，但十分擔心疫情，亦緊張強制檢測一事拖太久會影響上班。

對於部分強制檢測大廈並無安排設立檢測站，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，得悉承辦商已盡力設立檢測站，但建議居民除了可去檢測中心外，亦可選擇以其他方式取樣本樽，例如門診等。