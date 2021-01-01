元旦日酒樓生意跌60%　負責人冀新冠疫苗盡快應市救經濟

有酒樓今早顧客入座率高，但受2人1枱等防疫規例影響，生意仍欠佳。(李志湧攝)

踏入新一年，疫情仍然嚴峻。今日元旦(1日)假期，雖然有餐廳顧客入座率高，但受2人1枱等防疫規例影響，生意仍然欠佳。有酒樓負責人指，今早生意比往年少60%；有市民則表明因疫情緊張，不會出外慶祝；亦有市民希望新一年疫情盡快消失，回復經濟勢頭。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，今日的市況不佳，雖然早上的入座率高，但有受防疫規例限制，每張枱只可坐2名顧客，變相令顧客減少，估計比往年的元旦上午少60%生意。蘇又指，酒樓無意作出任何優惠，但會保持食物質素以吸引顧客，希望市民可盡快有疫苗接種，身體健康，市道可以回復正常。

食客葉小姐指，現在疫情緊張，吃過午飯後會立刻回家，不會出外慶祝。她希望新一年疫情會盡快過去，回復未有疫情前的情況，因有很多人在疫情下失業。但她直言即使今年有疫苗接種，仍不計劃去旅行，會待疫苗成效穩定才作打算。

劉氏夫婦則表示，會在晚上與其他家庭成員晚飯慶祝元旦，同樣希望香港疫情盡快消失，經濟得以回復，令「各行各業都有工開」，並祝願世界和平，減少災害的發生。