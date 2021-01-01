黎智英再嘗「監躉飯」　可選牛肉白飯或綠豆甜粥

壹傳媒黎智英昨日除夕夜(12月31日)重返荔枝角收押所獨囚，度過8年來最凍除夕，由於他昨日下午才到收押所，很大機會要再吃「監躉飯」，至於今日元旦日(1月1日)，他亦很大機會要與在囚人士齊齊吃「早晨全餐」，有4個選擇，中餐可揀選牛肉、豉椒、時瓜、白飯，西餐可選擇牛油果占麵包及奶茶。至於午餐則較清淡，可選擇綠豆甜粥、牛油麵包；或雞肉咖喱豆、時瓜及薄餅等。

黎智英自上月23日獲得保釋，剛好是聖誕節假期，幾乎日日在家攪局，大宴親朋、民主派人士及壹傳媒高層，餐餐大魚大肉，歌舞昇平；惟熱鬧過後，他昨日被終院撤銷保釋，再被押上囚車，重返收押所，更要跨年度過2021年元旦，直至2月1日再度提訊為止，期間須進行14日隔離檢疫，再度單獨囚禁，與保釋期間的熱鬧情景形成強烈對比。

另外，由於疫情緣故，被羈留人士須先隔離14日，才可與其他羈留人士一同住在大型囚室；還押犯（未定罪人士）雖可選擇吃「私家飯」，但由於黎昨日下午進入收押所時，已過了點餐時間，故須先吃「監躉飯」，即院所提供的在囚人士膳食。