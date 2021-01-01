年宵未有定論　花農恐血本無歸　批發價售年花自救

今個農曆年宵將於2月舉行，因應疫情，年宵只賣濕貨，集中銷售年花。有農莊今日(1日)開始賣年花，有農夫指今年不少行家擔心取消年宵會血本無歸，所以種年花的花農較以往少。他又批評，政府處事猶豫不決，至今仍未決定年宵會否如常進行，敦促當局下周決定並通知業界。

信芯園農莊負責人梁日信指，今年種年花的農夫比以往少，部分託他幫忙買種子的農夫亦決定不種，擔心疫情下年宵取消或賣剩貨會血本無歸。他自己卻無因擔心疫情影響銷路而不種年花，他說今年天氣夠凍，預料收成會好，園內多種百合及劍蘭大部分仍待綻放。而其中一款名為「大黃金」的百合，更是他特意引入，寓意港人來年健康和富足。梁直言，今年不着眼於賺錢，並會以批發價，即往常三分之一的市價出售年花，希望藉以鼓勵港人，如一款被他命名為「爭氣」的香水百合般爭氣、自強。

他又批評政府防疫不力，給予業界的支援亦不足，至今仍未就2月農曆年宵作出決定，對業界帶來很大影響。他敦促政府下周作出決定，並通知業界。他已打算，若然年宵取消，將繼續在農莊內以批發價賣年花，讓市民到花田買心頭好，「即揀即收割」。

郭小姐是今日首位來農莊買年花的客人，她花費100港元，捧走了3枝「大黃金」及2枝「爭氣」百合。她坦言受疫情影響，自己跟很多市民一樣刻意減少開支，但過年始終想買年花，希望在家中擺放時，可為家裏增添節日氣氛和喜悅。