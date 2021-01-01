油麻地尼泊爾餐廳火警發生逾月　大廈地下已開設口罩店

油麻地廣東道一間尼泊爾餐廳於去年11月15日發生火警，導致8死6傷，事發逾一個月，同一地點地下已開設一間口罩店，該店負責人、前監警會委員警鄭承隆在網上回應指：「樓上火燭，樓下點解唔可以開舖頭？呢個叫做乜嘢邏輯？」

起火的餐廳，位於廣東道562號一幢「三無大廈」的閣樓，該大廈樓齡達70年，屋宇署曾到場視察，確定大廈整體結構安全，但該大廈閣樓和2樓及3樓單位入口的防火門被移除，該署已向有關業主發出法定命令，着令其糾正違規之處，該署會密切跟進有關命令的遵辦情況。

至上月22日，該大廈地下地下一間口罩店開幕，店主為鄭承隆，他於主持開幕儀式時曾上香，亦有批街坊圍觀，他今日(1月1日)在口罩店Facebook專頁回應指，「開舖頭點解多人？多朋友咪多人囉！有生意咪多人囉！」

消防處及屋宇署於慘劇後才聯合行動，派員巡查全港2,800幢高齡舊樓，截至上月28日，消防處始完成約2,000幢舊樓的巡查，結果顯示有800多幢目標樓宇有不同程度的火警危險，包括逃生途徑受阻塞或上鎖、消防設備及裝置和抗火門損壞等。有關樓宇樓齡介乎60至65年，主要集中在九龍城區、深水埗區、灣仔區及油尖旺區。

屋宇署則巡查約2,750幢目標樓宇，當中約1,380幢樓宇的公用逃生途徑有違反《建築物條例》情況，主要涉及外掩鐵閘、防煙門欠妥、樓梯圍牆加建通風口等。署方會向有關業主發出法定命令，要求糾正。該方亦發現有約100幢樓宇因入口上鎖，未能進入巡查需要日後跟進。其餘有300幢未有違規，另有約680幢毋須跟進，並有約290幢樓宇的巡查報告正在擬備中。