疫情下高鐵停運近一年　議員指港府「填氹」高達3.5億元

新冠肺炎疫情嚴峻，高鐵西九龍站自去年1月底已關閉，至今接近1年。根據港府與港鐵協議，當高鐵客量少於預期15%時，政府全資擁有的九廣鐵路需承擔70%虧損。議員田北辰預料，政府「填氹」金額或高達3.5億港元，又透露港鐵認為是政府關閉高鐵站，希望港府可增加賠償，惟港府則希望減少有關金額。

田北辰解釋，據他了解，政府與港鐵之間有關賠償的合約，應是以一年1000萬人次為底線，如果人次少過目標7成、即700萬人，以平均車費每人100港元計算，政府需要補貼車費差額的一半。他稱高鐵站因全年都關閉的原故，客量幾乎為0人，即港府須賠償700萬人次的一半車資，即3.5億港元。而現時港鐵每年要向九鐵支付約2.7億港元營運費，故田估計港府實際可能只會支付數千萬港元。

另外，田北辰又指，據他了解港鐵票價於今年或會出現首次減價的情況。他表示，港鐵內部在計算整體票價調整幅度後，得出約1.5%減幅，根據可加可減機制，整體票價調整幅度若得出的加幅或減幅逾1.5%，港鐵則可自動調整票價；若少於1.5%則或要轉入下年度計算。