政Whats噏：船隻排放黑煙污染環境　海事處環保署互相卸膊

香港嘅休憩地點向來都好缺乏，要睇到「無敵海景」嘅話更加難上加難，而西環居民似乎比較幸運，事關卑路乍灣海濱長廊喺去年開幕，望落終於有一個運動同休憩嘅地方。之不過一直有居民投訴，有卑路乍灣海濱長廊對出停泊嘅船隻，當中唔少都排出難聞嘅廢氣同汽油味。有中西區區議員要求海事處同環境保護署跟進，但竟然兩部門方都唔認係自己嘅職責範圍，被批評互相卸膊咁話。

卑路乍灣海濱長廊第一階段喺去年3月底開幕，而岸邊就保留柱躉等泊岸設施。由於並無標示禁止船隻泊岸，以致有唔少船隻停泊。中西區區議員彭家浩同梁晃維接獲居民反映，特別喺朝早同傍晚時分，都會有船隻阻擋海濱長廊嘅景觀，唔單止係咁，船隻排出嘅廢氣同汽油味更對居民造成滋擾，令佢哋難以喺一個舒適嘅環境，享用海濱長廊嘅設施。

彭家浩同梁晃維兩人喺早前嘅區議會交通及運輸委員會上，要求環保署同海事處跟進有關嘅空氣污染問題，議案亦獲得通過。但佢哋就好唔滿意部門嘅回覆喇，批評兩方互相卸膊，環保署話無收過有關投訴，而船隻嘅黑煙同廢氣排放係受《船舶及港口管制條例》等規管，由海事處負責監管同執法；但海事處就話只係負責船隻及航行安全事務，空氣污染並唔屬於職權範圍喎。

有關區議員當然唔服氣，特意翻查紀錄，發現《船舶及港口管制條例》第50(1)條列明，船隻連續排放黑煙達3分鐘或以上即屬違法；而第59(1)(c)條則授予相關(海事處)公職人員就違例事件作調查嘅權力，可見應該由海事處跟進事件，但依家就互相傳波。而佢哋亦無咁容易放過政府部門，已經去信海事處，要求盡快跟進問題，還街坊一個空氣清新嘅環境，仲要解釋點解要射波添啊。

海事處回覆本報查詢話，已經檢控三艘違規靠泊喺卑路乍灣海濱長廊嘅石油運輸船，喺最近巡邏期間，就見唔到仲有其他停泊船隻，更加無發現有船隻持續排放黑煙。又話黑煙以外嘅空氣污染問題，例如惡臭氣味、懸浮微粒濃度等事宜，唔屬於處方職權範圍喎。而環保署對本報以及區議員嘅回覆，都係同一口徑，話船隻排放黑煙同廢氣，係由海事處負責監管同執法喎，到底件事係由邊個孭飛呢？海事處處長王天予同環保署署長鄭美施似乎要搵機會坐底，一齊搞清楚好喎。