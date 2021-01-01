多幢疫廈因人手不足未設採樣站　逾3萬居民未檢測恐受罰

新冠肺炎疫情持續，港府早前要求43幢疫廈居民於下周一(4日)前完成強制檢測，政府今日(1日)公布，已接受「強制檢測」的疫廈居民約有14,600人，僅佔須檢測住戶的29.2%。換言之，尚有逾70%、即約3.6萬疫廈居民未接受測試。

政府推搪稱，由於檢測承辦商人手不足，多幢榜上有名的大廈附近未有設立流動採樣站，據其中一幢「疫廈」慈愛苑愛仁閣保安透露，衞生署要拖至最快要周六(2日)，甚至最壞情況下，要在限期屆滿當日，即下周一方會到場設置檢測站，供住戶接受檢測。按此安排，居民或要跨區到各區普通科門診、或鄰近的社區檢疫中心接受檢測。

政府又指，會嚴肅跟進相關人士有否遵從所有檢測公告，並正核實在黃大仙區彩雲(二)邨明麗樓及豐澤樓因應強制檢測令已進行檢測的人士，並會追查可能未有進行檢測的人士，切實執行檢測公告。

由於部分疫廈住戶為獨居長者、長期或傷殘病患等不便走動人士，要求他們長途跋涉到社區中心檢測實在強人所難，更令病毒有社區甚至跨區擴散風險。根據法例，任何相關人士如未有遵從檢測公告，可處定額罰款5,000港元，並會收到強制檢測令；而未有遵從強制檢測令更可處第四級，即罰款2.5萬元及監禁半年。有關人士或因違反上述條例，而無辜被罰，甚至面臨入獄風險，實在是政府抗疫不力，諉過市民的又一力證。