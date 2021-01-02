狠母圖殺子不遂上吊昏迷　搶救3日元旦不治

灣仔石水渠街本周三(30日)發生的家庭悲劇，一名姓洪(43歲)婦人教兒激心情緒失控，企圖殺害其7歲兒子後上吊自殺，兒子頸部有輕微紅腫與母親一同送院，婦人送院經救治後證實腦幹死亡，並接受搶救3日後，惜於昨日元旦(1日)證實不治。

現場為石水渠街1號其發大廈一單位，姓洪（43歲）婦人與丈夫育有3名兒子，事發時她疑因教導7歲長子功課時激心情緒失控，以頸巾掩面及纏頸企圖使長子窒息，雙方糾纏近兩分鐘，幸長子逃脫。洪婦情緒未有平復，將自己反鎖房間，及用麻繩纏繫碌架床上層上吊，兒子致電父親求救。洪婦被救下時已陷入昏迷，送往律敦治醫院搶救，醫生初步界定她腦幹死亡。

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