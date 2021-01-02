沙田站驚現億年化石　古生物專家：化石就在身邊

香港人每日營營役役，又豈能想像，熙來攘往的港鐵站，竟然有上億年的化石？在聖誕節假期，一位古生物化石專家在沙田站的磚牆中，發現菊石、腹足類生物、珊瑚等史前化石，並上載到Facebook與網民分享，不少市民嘖嘖稱奇，齊齊到場尋化石。這位專家爲了分享對化石的熱情，跨越重重困難，已推廣古生物學20年，夢想是開古生物博物館。

「恐龍@化石工作室」負責人兼香港大學地球科學系名譽研究員龍德駿接受訪問時稱，沙田站磚牆是雲石製成，原本是深埋地底的石灰岩，經過高溫、高壓後變質，部分古生物有堅硬外殼承受高溫、高壓，就得以存留。他推斷，菊石是在白堊紀末期，即是6500萬年前，和恐龍一同滅絕的；而這種米黃色雲石似是歐洲出產，屬侏羅紀前後的岩石。因此，化石可能有最少1億年歷史。

龍續稱，雲石中有化石並不稀奇，市民日常可多觀察，説不定化石就在身邊。不過，專家通常會到沉積岩尋化石，因為其層次分明，化石保存更完整，「這對我而言不是新鮮事，但普羅大眾會覺得很新奇，所以更加要推廣古生物學，這就是我們的角色。」

龍德駿是推廣古生物學的先驅，早在2000年創立首個古生物化石網站，並從世界各地搜集化石，於網站發放資訊，讓愛好者交流，2019年更開設化石店。他自小喜歡探索大自然，尤其是動物和石頭，「我視黑猩猩專家珍古德博士為偶像，雖然領域不同，但她為了研究，在非洲叢林花上數十年時間，是她啟發我的探索精神，鼓勵我勇往直前。」

龍笑言，總有到訪化石店的市民質疑「一定是假的，真的怎會在這裏？」其實，化石並非想像中遙不可及，惜香港金錢掛帥，社會、政府都不重視古生物學，導致港人認知有限。一個小朋友如想接觸古生物學，門路非常少，「學校不教，老師也不懂」。他和團隊20年來致力推廣古生物學，籌辦展覽、講座、導賞等科普活動，也應教育局邀請編寫資優教材。龍坦言，缺乏資金是最大的挑戰，但他們也累積一定影響力，除了匯聚一群3到70歲的化石同好，更有幾個年輕人受其薰陶，到外國修讀古生物學，他們最少要讀7年，取得博士學位，才獲承認。

「這條路很漫長，付出很多，回報很少，但既然選擇了，就會堅持到底！」龍的夢想是開設一間屬於香港人的古生物博物館。團隊已經有過萬件化石，涵蓋海、陸、空，各年代的古生物。團隊也有修補標本、製作復原圖、模型的技術，以及籌辦展覽的豐富經驗，唯一欠缺的就是資金和場地。