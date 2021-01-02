警搗中區無牌樓上吧　拘3人包括假難民

中區警區牌照組，在昨日(1日)晚上約9時展開反罪惡行動，突擊搜查利園東街12至13號一個單位，搗破一間懷疑無牌樓上酒吧。警員於房間內檢獲約1000支酒、製冰機和影音器材，總市值約50,000港元。

行動中，警方拘捕2名分別36歲及42歲的尼泊爾籍男負責人，當中1人為持行街紙留港的聲請漢，2人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及「違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）」。另外，一名47歲菲籍男子涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。3名被捕男子已被扣留調查。

曾有學者指出，樓上吧向來污穢不堪，涉及黑幫操縱，場內經常出現毒品交易和買賣違禁品，無牌賣酒的情況亦十分普遍。又指樓上吧一般在商住樓宇內經營，消防安全成疑，影響樓宇住客安危，若在疫情期間有樓上吧違例營業，無視禁令，建議酒牌局應當從嚴處理，向違例酒吧停止發牌，長遠亦應取消樓上吧發牌制度，從根源制止罪惡溫床孳生。

另有學者狠批樓上吧是罪惡溫床，藏污納垢；由於地理隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，認為政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款5萬元及監禁6個月，反觀是次的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。