東方日報A1：港府管都懶　派對房間淪聚惡炸彈

港人歡度佳節流行到派對房間玩樂，但疫情下多項禁聚措施，酒吧、派對房間等早已被勒令關閉，仍無阻行業狂歡播毒，違規檢控數字節節上升！有議員直斥，派對房間行業多年來「無王管」，無牌營業問題積存已久，即使想申請牌照合法經營，亦缺乏清晰指引，更衍生私竇賣酒、禁藥等愈趨猖狂，藏污納垢，罪案叢生，應嚴厲打擊兼懲罰業主。業界指出，派對房間在港盛行最少7至8年，港府至今仍未有發牌制度，大部分僅持商業登記便入行，灰色地帶危機處處，隨時誤墮法網。本報向民政事務總署及食物環境衞生署查詢派對房間發牌問題，兩個部門均稱非其管轄範圍。

不少派對房間都提供遊戲機、卡拉OK及麻雀等設施，甚至是24小時營業，設有床位聲稱供客人休息，與時鐘酒店無異。民政事務總署執行《賭博條例》、《遊戲機中心條例》、《床位寓所條例》及《卡拉OK場所條例》等，東方日報遂向該署查詢經營派對房間所需牌照問題，該署回覆稱，非其轄下管轄範圍，署方亦無派對房間牌照。至於負責發出公眾娛樂場所牌照的食物環境衞生署，同樣也說非他們管轄。

派對房間行業「無王管」情況持續多年，議員柯創盛說，雖然現時禁聚令下有罰款等規例，但根本「有頭威冇尾陣」，相信警方近期到多區搗破無視禁令的派對房間，只是冰山一角。柯表示，知道行業內不少人想有法可依，「乖乖哋做正經生意」，但現時欠缺明規依循，港府態度含糊，更促成有樓上吧利用派對房間名義進行毒品交易、藏有武器、買賣私煙、賣淫及聘請黑工等刑事罪行。他批評港府「老鼠拉龜」的態度只會助長行業衍生更多安全隱患及衞生問題，他會在立法會提出口頭質詢。

柯又認為，政府應進一步取締有違法行為的派對房間，下令其停業，不能再經營，否則會如雨後春筍；業主方面，亦責無旁貸，也應受罰，不能縱容租客有違法行為。

香港派對場地協會會長林漢然說，派對房間入行容易，回本快但風險高，「你永遠都唔知幾時會踩到陷阱，我擺部遊戲機喺度，要唔要申請遊戲機中心牌？我擺副麻雀出嚟又要唔要申請麻雀天九牌？」 他經營派對房間5年多，但向政府各個部門查詢，對方卻不斷推卸責任，至今仍未有一個清晰答覆。他續稱，疫情下不少樓上吧和私竇都歸類成派對房間，派對房間被污名化，亦顯示港府束手無策，即使知道有問題亦視而不見。他批評港府不要後知後覺，應盡快約見業界共同制訂發牌制度。

林漢然補充，香港地少人多的獨有地理因素，想找地方與一大班朋友聚餐玩樂，派對房間能夠滿足需求，亦能帶動食物到會行業、攝影行業及娛樂設施等行業發展。他期望未來可以將這個新興創意產業健康發展，成為香港旅遊業重要一環。

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