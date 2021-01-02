Dr.東：冠心病患者忌用力排便　免增心臟負苛病發

在日常生活中，每個人都會試過「用錯力」，有便秘問題的冠心病患者更要小心，曾有患者因過度用力排便後引致心臟病發。心臟科專科醫生解釋指，當冠心病患者做出強烈的行為，會令心臟負荷增加，而當他身體放鬆時，會影響靜脈血液回流心臟，當一緊一鬆的情況同時出現，會令心臟負荷增加，供應血量能力變弱，患者會出現暈眩，甚至心臟病發。

心臟科專科醫生董光達表示，冠心病患者要注意各種引致心臟病發或猝死的風險，部分患者的藥物，例如血壓藥和去水藥會引致脫水，患者的糞便會變硬，出現便秘問題。他們可多吃含有纖維的食物，有助大便暢通，亦可向主診醫生拿取藥物解決便秘問題。

董指，患者可按不同因素評估病發或猝死的風險，包括冠心病的穩定性、心臟血管收窄的情況，以及左心房收縮功能等等。他解釋，患者如近期已出現急性心肌梗塞或不穩定型心絞痛，便有較高機會出現心肌梗塞或心律不正，甚至猝死。如患者心臟血管嚴重收窄，則引致心臟病發或猝死的機會會較高。

他又指，如患者曾經患上心肌梗塞，則可能令部分心臟肌肉壞死，從而令心臟泵血功能變差。當心臟功能變差，出現心律不正常的情況亦會提高，增加了患者出現中風，甚至猝死的可能性。

傳統治療冠心病引致心律不正的藥物，一般為口服抗血小板藥，惟藥物需要經常調整劑量，為患者帶來不便。董指，現時醫學界出現新式口服抗凝血藥以取代傳統藥物，患者毋須過度控制飲食和經常到診所抽血，只要在按時服用固定劑量，便可減低百分之六十的中風機會。

董強調，保持良好生活習慣可減低患有心臟病的風險，方法是保持「低鹽、低糖、高纖、零反式脂肪」的飲食習慣，以及每天做至少30分鐘中度帶氧運動。

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