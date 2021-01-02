觀塘工廈無牌樓上吧被掃蕩 負責人及4客涉違禁令被捕

觀塘警區雜項調查隊及反三合會行動組，在今日(2日)凌晨零時許，展開打擊無牌賣酒行動，突擊搜查區內10多間派對房間及樓上酒吧，在成業街15至17號一個單位搗破一間懷疑無牌酒吧。

行動中，一名姓盧(30歲)男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕，他同時涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員會向他作出檢控。

另外，2男2女酒吧顧客，年齡介乎25至30歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的場所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

此外，警員檢獲約100支烈酒及30罐啤酒，總市值約30,000港元。被捕男女現正被扣留調查。

曾有學者指出，樓上吧向來污穢不堪，涉及黑幫操縱，場內經常出現毒品交易和買賣違禁品，無牌賣酒的情況亦十分普遍。又指樓上吧一般在商住樓宇內經營，消防安全成疑，影響樓宇住客安危，若在疫情期間有樓上吧違例營業，無視禁令，建議酒牌局應當從嚴處理，向違例酒吧停止發牌，長遠亦應取消樓上吧發牌制度，從根源制止罪惡溫床孳生。

另有學者狠批樓上吧是罪惡溫床，藏污納垢；由於地理隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，認為政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款5萬元及監禁6個月，反觀是次的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。