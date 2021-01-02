黎智英保釋上訴案2月始審　各界促司法機構盡快處理

律政司早前就壹傳媒黎智英獲准保釋的決定向終審法院提出上訴，並提出須緊急處理上訴許可，惟終院拖延至前日(12月31日)才處理。即使批出上訴許可，仍須排期於2月1日審理。由於黎涉嫌違反《港區國安法》，屬於嚴重案件，有法律界人士及時事評論員都認為司法機構應該要盡快處理，不應一拖再拖。

執業大律師龔靜儀表示，上述案件有緊急性，最好盡快處理，坦言若司法機構可以安排一個比2月1日更早的聆訊日期，相信會更理想，因為根據《港區國安法》第42(1)條，已經清楚列明「確保危害國家安全犯罪案件公正、及時辦理，有效防範、制止和懲治危害國家安全犯罪」。

至於今次黎還押後被保釋，其後再還押，會否覺得司法亂七八糟，裁決無一致性，又認為問題出在哪？龔指，蘇惠德主任裁判官和李運騰高院原訟庭法官的裁決，明顯地有很大分歧，相信是因為《港區國安法》是一條全新法律，司法機構內部仍未有機會給予所有法官充分培訓，她建議司法機構未來應舉辦多些培訓課程，多作一些知識性的交流等。

此外，她亦認為要盡快推行司法改革，包括設立獨立於司法機構的「量刑委員會」及「司法監察委員會」，而2個委員會的組成，除了法官之外，也包括公眾人士、法律學者和相關政府部門代表。

時事評論員陳雲生則表示，早前社會反對黎智英獲准保釋的聲音非常強烈，認為黎再度還押完全是撥亂反正。他指出，黎涉嫌違反《港區國安法》中的「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪的表面證據充分，將來再獲保釋的機會不高，認為法庭應盡快處理，不應一再拖延。

對於應否設立量刑委員會，陳雲生則指有關建議並非新鮮事，因黎智英在2012年4月至2014年6月的短短27個月內，先後向多個泛民政團及核心成員秘密捐款超過4,000萬港元，多名立法會議員遭質疑違規或涉嫌觸犯「公職人員行為失當」罪，但律政司司長鄭若驊當年上任不足一個月就拍板「放生」，令人質疑司法不公，既然本港法院的裁決引起爭議，同時未有機制證明裁決是公正和公平，便應考慮設立委員會，以重拾市民對司法公義的信心。