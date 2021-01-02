深水埗單日再多8人染疫　錦田吉慶圍昨增4人中招

新冠肺炎疫情依然未平穩，本港昨日(1日)新增42宗確診個案，深水埗區再增8宗個案，其中喜韻2座新增2宗確診個案。疫情更殺入圍村，錦田吉慶圍昨日增4人染疫，聯同早前確診的1名患者，該處近期累計已有5人染疫。

衞生防護中心昨夜更新疫廈名單，深水埗區單日再增8宗確診個案，其中2人居於喜韻2座，其他患者則遍布大南街184號、華寶樓、幸福邨福日樓、元州邨元雅樓、富昌邨富怡樓及大埔樓。至於港島東區昨亦增6宗個案，其中新翠花園5座增2人染疫。此外，觀塘順利邨利康樓昨增1人染病，為連續2日有人確診。

疫情亦擴散至圍村，位於元朗區的錦田吉慶圍昨新增4宗個案，全部與本地個案有流行病學關連，聯同早前確診的一名26歲男子，該處14天內共有5人染疫。

此外，九龍城海悅廣場的囍宴再增1名確診者曾到訪該處，該名確診者於12月29日亦曾到過該區福佬村道的海景粥店茶餐廳。另有患者曾到訪黃大仙現崇山商場以及中西區嘉諾撒醫院。

九龍

●深水埗 大南街184號

●深水埗 華寶樓

●深水埗 幸福邨福日樓

●深水埗 喜韻2座

●深水埗 喜韻2座

●深水埗 元州邨元雅樓

●深水埗 富昌邨富怡樓

●深水埗 大埔樓

●黃大仙 香港聖公會護養院

●觀塘 順利邨利康樓

●觀塘 華峯園A座

●九龍城 真善美村至真樓

●九龍城 紅磡邨紅昕樓

●九龍城 冠熹苑

●油尖旺 美觀大廈

●油尖旺 窩打老道1M-1S號金堂大廈

港島

●東區 小西灣邨瑞泰樓

●東區 耀東邨耀福樓

●東區 太隆樓

●東區 新翠花園5座

●東區 新翠花園5座

●東區 富怡花園4座

●南區 僑民大廈

●中西區 華麗都會酒店

●中西區 華美達海景酒店

●灣仔 萬信臺

新界

●西貢 寶林邨寶智樓

●元朗 吉慶圍

●元朗 吉慶圍

●元朗 吉慶圍

●元朗 吉慶圍

●元朗 炮仗坊11-11A號珍寶樓

●葵青 葵康苑葵逸閣

●葵青 香港荃灣帝盛酒店

●葵青 荔欣苑荔影閣

●屯門 悦品度假酒店