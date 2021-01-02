深水埗單日再多8人染疫 錦田吉慶圍昨增4人中招
2021年01月02日 11:02
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喜韻昨再增2人染疫。
新冠肺炎疫情依然未平穩，本港昨日(1日)新增42宗確診個案，深水埗區再增8宗個案，其中喜韻2座新增2宗確診個案。疫情更殺入圍村，錦田吉慶圍昨日增4人染疫，聯同早前確診的1名患者，該處近期累計已有5人染疫。
衞生防護中心昨夜更新疫廈名單，深水埗區單日再增8宗確診個案，其中2人居於喜韻2座，其他患者則遍布大南街184號、華寶樓、幸福邨福日樓、元州邨元雅樓、富昌邨富怡樓及大埔樓。至於港島東區昨亦增6宗個案，其中新翠花園5座增2人染疫。此外，觀塘順利邨利康樓昨增1人染病，為連續2日有人確診。
疫情亦擴散至圍村，位於元朗區的錦田吉慶圍昨新增4宗個案，全部與本地個案有流行病學關連，聯同早前確診的一名26歲男子，該處14天內共有5人染疫。
此外，九龍城海悅廣場的囍宴再增1名確診者曾到訪該處，該名確診者於12月29日亦曾到過該區福佬村道的海景粥店茶餐廳。另有患者曾到訪黃大仙現崇山商場以及中西區嘉諾撒醫院。
九龍
●深水埗 大南街184號
●深水埗 華寶樓
●深水埗 幸福邨福日樓
●深水埗 喜韻2座
●深水埗 喜韻2座
●深水埗 元州邨元雅樓
●深水埗 富昌邨富怡樓
●深水埗 大埔樓
●黃大仙 香港聖公會護養院
●觀塘 順利邨利康樓
●觀塘 華峯園A座
●九龍城 真善美村至真樓
●九龍城 紅磡邨紅昕樓
●九龍城 冠熹苑
●油尖旺 美觀大廈
●油尖旺 窩打老道1M-1S號金堂大廈
港島
●東區 小西灣邨瑞泰樓
●東區 耀東邨耀福樓
●東區 太隆樓
●東區 新翠花園5座
●東區 新翠花園5座
●東區 富怡花園4座
●南區 僑民大廈
●中西區 華麗都會酒店
●中西區 華美達海景酒店
●灣仔 萬信臺
新界
●西貢 寶林邨寶智樓
●元朗 吉慶圍
●元朗 吉慶圍
●元朗 吉慶圍
●元朗 吉慶圍
●元朗 炮仗坊11-11A號珍寶樓
●葵青 葵康苑葵逸閣
●葵青 香港荃灣帝盛酒店
●葵青 荔欣苑荔影閣
●屯門 悦品度假酒店
《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease