貧窮人口創10年新高　施麗珊倡設立失業援助金

疫情下不少人失業，導致貧窮人口上升。

新冠肺炎肆虐全球一年，大大打擊經濟發展。社區組織協會副主任施麗珊出席電台節目表示，貧窮人數勢必再創新高，政府必須盡快訂立滅貧目標及策略，並在綜援制度外，設立非供款式的失業援助金，津貼額應為每月正常收入的80%，並以1.6萬港元為上限，最多可申領6個月。

施麗珊表示，疫情導致不少市民失業，跌入基層，組織去年多服務了幾千宗新個案。根據扶貧委員會日前公布的貧窮報告，2019年本港貧窮人口超過149萬人，貧窮率高達21.4%，貧窮人口和貧窮率均創近10年新高，貧窮兒童人口亦上升至25.3萬人，即每4名兒童便有一名活在貧窮困境。

她認爲，經濟復甦需時，政府應有兩手準備。短期而言，當局應在綜援制度以外，設立非供款式的失業援助金，失業援助金的津貼額為每月正常收入的80%，並以1.6萬港元為上限，最多可申領6個月津貼。長遠方面，政府應考慮降低申領在職家庭津貼的工時要求，甚至豁免工時，並將兒童津貼與工時脫鈎。

她又指，現時中學或以下學歷的勞工接近190萬人，佔總就業人口53.2%，不利經濟發展。政府要積極發展多元經濟，避免產業單一化，同時要訂立完善財富再分配機制，不能再放任經濟自由發展，並應進一步討論推行負入息稅和提高稅階等。