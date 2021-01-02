3成半確診個案源頭不明　陳肇始：疫情回落速度遠比第三波慢

新年伊始，惟本港第四波疫情卻仍未了。食物及衞生局局長陳肇始今日(2日)發表網誌，指本地確診數字雖然已稍為回落，但過去兩星期源頭不明個案佔確診總數約三成半，回落速度遠比第三波疫情緩慢。港府自11月中至今，已完成逾156萬個檢測，當中逾3,000個樣本染疫，望透過全方位檢測，盡早切斷社區傳播鏈，達致「清零」的目標。

陳肇始在網誌表示，全方位檢測是政府多項「內防擴散」策略中的重中之重。政府過去共推出3項檢測策略，包括強制檢測、為特定群組檢驗及自願檢測。其中在強制檢測中，由於在今次這波疫情中，區內有不少大廈或樓宇出現確診個案或群組爆發，於是政府上周中決定擴大強制檢測範圍至有2個無源頭個案之大廈。

陳又指，上周有超過40幢大廈被納入強制檢測範圍，而由11月中至今，政府在全港各區先後設立了多個流動採樣站或樣本瓶派發點，合共完成了超過21萬次檢測，找到約155名確診者。

至於「特定群組檢測計劃」由7月中推出至今，已檢測了超過108.9萬個樣本，共找出261個樣本染疫；而自願檢測計劃自11月中以來，檢測數字已超過53.7萬，當中有約700個樣本呈染疫。

陳肇始總結表示，自11月中以來，在以上三項檢測策略下，政府已完成超過156萬個檢測，當中發現超過3,000個確診樣本。全球疫情依然嚴峻，政府會做好外防輸入及完善政策，以達致清零目標。