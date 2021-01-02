議員轟政府抗疫無力　措施朝令夕改如試水溫

政府防疫工作錯漏百出，備受外界質疑。議員田北辰今(2日)在電台節目批評，政府過去一年抗疫混亂，如曾在2人禁聚令生效時，放寬食肆4人一枱，邏輯令人費解。而向確診者派發的5000港元津貼政策，不同官員更有不同說法，令人感到混亂。他斥政府以試水溫模式抗疫，令政策不斷改變：「依家打緊仗，無得試水溫」。

田又表示，現時商界處於存亡階段，認為政府應透過稅務優惠鼓勵業主減租，甚至調動外匯儲備援助市民。他又反對全民檢測計劃，認為現時情況下，任何社區強制措施均難有成效，且仍需禁足令等措施作配套，又指目前已有數十幢大廈需要強制檢測，已對居民造成麻煩。

另一議員盧偉國則批評政府外防輸入的措施不足，整體統籌工作亦未如理想，亦未有汲取經驗改善工作，令人失望。他認為內地防疫工作嚴謹，促港府亦應從中學習。至於全民檢測計劃，他認爲政府應推行，雖然要禁足令配合，但市民可趁假期留在家中，認為港府不應畏難而不去做，又稱如果不恢復通關，商界將無法捱下去。

他又不點名批評有專家「一時一樣」，初時建議暫不應打疫苗，現又改口呼籲打疫苗。而每日的疫情記者會只交代個案數字，無交代政策方向。

另外，近日多名建制派議員均炮轟政府防疫表現不佳，盧認為建制派做法與過往相同，只是昔日被議會鬥爭的對罵所掩蓋，現時議事已重回正常，強調若政府做得不好，議員一樣會「鬧爆」。田則稱目前建制派壓力比以前大，因為不發言或發言無謂的話，給予社會的觀感會很差。