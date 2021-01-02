【現實版淪落人】克服語言障礙靠眼神　殘障女與印傭相依共生

工人姐姐Daisy來到香港照顧自小患有肌肉萎縮症的Elaine，原本毫無交雜的兩條平衡線重疊，為對方人生帶來不一樣的煙火。同在屋檐下，來自不同國度、有不同語言及不同身體狀況的她們，卻能互補不足：Daisy肩負照顧Elaine的責任；Elaine則幫助她適應文化差異。她們之間不只有主僕之情，更是「共生」，依賴彼此生活下去。

兩人一起生活，Elaine睡醒後，Daisy便馬上開始每日清晨的工作：把床上的Elaine抱上輪椅，為她刷牙梳洗，準備早餐，Elaine笑指：「通常都係食包，但佢（Daisy）食慣飯就有啲唔慣。」早餐後，便是空餘時間，兩人便會一塊看電影，「佢（Daisy）成日話要睇恐怖片，睇到一半又唔明架啦」，訪問期間她們在看經典電影《異形》，Elaine一邊笑Daisy沒有看過這部電影，同時又細心講解劇情，兩人打打鬧鬧的畫面就是平日的溫馨日常。

不過，相見好，同住難，讓兩個完全不同背景的人共住就更難。「其實我一開始都驚，佢（Daisy）講印尼文，我講中文，我連手勢都做唔到，只係得眼神」，兩人經過依靠翻譯溝通的階段，現在Elaine漸漸明白Daisy的想法，並幫助她融入社區。例如她每次外出購物，Elaine便為她準備好一張張便利貼，寫清楚購物清單，表示轉交店員就可；又為她準備印尼文、中文和英文日常生活用詞對照表，「特別要教佢「豬」字，因為佢唔食架。」

除了言語上的分別，原來睡覺時的一盞夜明燈亦反映兩人生活習慣的差別。「平時我夜晚訓教唔鍾意有光，就叫姐姐幫我擋住燈制嘅光，佢就唔明點解我要咁做」，原來在印尼，家家戶戶都是開燈睡覺，Elaine認為的奇怪，在Daisy眼中卻是正常不過。工人姐姐初時亦不習慣摸黑睡，不過生活就是要互相遷就，「佢（Daisy）話依家有我陪就唔驚啦，既然佢可以遷就我，我都想買盞小夜燈畀佢。」

兩人的關係由主僕昇華至「共生」的關係，Elaine直言從一開始就打算與Daisy朋友般相處，「佢係飄洋過海嚟到，我要對佢好啲。」訪問過程中，Daisy一個眼神，Elaine都能讀懂，記者就幸好有她的幫忙，才順利完成訪問。不過，人與人之間的關係是雙向的，Daisy亦同樣地相當理解Elaine，她憶述一次着Daisy為她拿筆，「唔係普通嘅筆，佢直接就拎智能筆畀我，媽咪都話我哋心有靈犀。」飲食差異對她們來說再不是問題，Elaine輕鬆表示：「咪我食少啲豬肉囉，不過其實我都知佢鍾意食咩，唔使特別問。」

兩人間亦發生過令Elaine相當痛心的事，使她至今亦不時非常自責。一次她們離開商場，Elaine的輪椅不小心勾碎玻璃門，「玻璃碎好似落雨咁落，我好彩無事，但佢就界到膊頭流血。」雖已即時報警，但她的輪椅上不到救護車，只可目送Daisy離開，甚麼都做不到，「理應我陪佢去醫院架，我知佢得一個人實好驚」，工人姐姐因此肩膀多了一道疤痕，疤痕亦不時刺痛Elaine內心。

再問Daisy肩膀上的傷口現時還會痛嗎？她只是笑笑搖頭：「唔痛呀，無事。」Elaine隨即打趣道：「佢傻下傻下，笑笑下就無事架啦。」或許這就是人與人之間的相處之道，互相理解，互補不足才能締結如此的和諧關係，「盡可能畀佢想要嘅，佢盡可能畀我想要嘅，同佢一齊係好開心。」