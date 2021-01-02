科興及牛津疫苗可在診所接種　專家強調不能單靠疫苗清零

新冠肺炎疫情全球肆虐，各國均爭分奪秒研發疫苗，以遏止病毒進一步擴散。政府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早(2日)在電台節目表示，內地科興研發的新冠疫苗，將於本月7日有第三期臨床研究數據，又透露由政府成立的疫苗接種計劃專責工作小組，已召開首次會議，初步相信科興以及牛津大學與阿斯利康藥廠分別研發的疫苗，將可由醫院管理局及衞生署門診，甚至私家診所幫助接種，並指疫苗只能做到群體保護效應，不能單靠注射疫苗「清零」，強調「愈多人打愈好」。

他指出，由於科興及阿斯利康的新冠疫苗都可在攝氏2至8度環境下儲存，雪藏方便，加上運抵香港時亦已入樽，處理方式較簡單。至於由復星醫藥與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗，以及美國輝瑞的疫苗，由於均需要在十分低溫環境下雪藏，因此多數要運到社區會堂作較大規模接種，其中BioNTech的疫苗解凍後更要稀釋才能使用。

另外，醫管局行政總裁高拔陞表示，目前在亞洲博覽館旁的臨時醫院工程進度理想，可於本月較後時間竣工，並進行6至8星期開始運作的安裝及測試，他希望下個月內啟用。由於臨時醫院啟用初期的規模較細，他指醫管局會與亞博館互相配合，主要接收需要藥物及氧氣治療的新冠患者，並由亞博館調派人手到臨時醫院。