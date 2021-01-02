不排除強制市民使用「安心出行」App　薛永恒籲暫放下個人私隱

新冠肺炎疫情大規模爆發，政府推出「安心出行」手機應用程式讓市民記錄個人外出行蹤，惟有市民擔心個人私隱或被洩露。創新及科技局局長薛永恒表示，不排除日後會強制市民下載及使用「安心出行」，又稱理解市民關注個人私隱，但認為在疫情下，大家應要短暫放下對私隱的考慮，善用現有科技記錄行程，協助當局找出潛在感染風險人士。

薛今(2日)在電台節目中表示，現時平均每日仍有數十宗確診個案，對抗疫工作構成非常大的困擾，令他感到很無奈，甚至憤怒，呼籲市民應暫時放下對個人私隱的考慮，又指不排除日後會強制市民下載及使用「安心出行」。

他表示，目前已有6.75萬個處所，貼有「安心出行」二維碼，現已有逾40萬人次已下載程式，當局有與大學科研團隊正研究在處所貼上藍牙發射器，自動發出信號，當市民手機接到信號後，會自動記錄出入處所資料，並強調不會設任何中央紀錄系統。

至於本港學術人才流失問題，他稱香港人才「有來有往」是自然的事，又認為香港學者到海外發揮所長，可展現其在世界上具競爭力，又相信他們可成為本港與海外的聯繫點。他又舉例指，早前到新加坡南洋理工大學接任醫學院院長的中文大學前校長沈祖堯，可能到某個時間亦會重返香港，相信他在國外亦可為香港豎立「精英品牌」。