調查指網課降低學習效能　60%教師贊成部分年級恢復面授

受新冠肺炎疫情影響，全港學校紛紛推行網上教學，惟有教師工會公布一項調查指出，有約60%受訪教師贊成在停課期間，安排小六、中六以及於本學年參與海外公開考試學生回校上課，又認為面授比網課效果更高，較能評估學生表現。有家長表示小朋友會在上網課期間「一邊打機一邊上堂」；另有教師透露有學生哭訴因沒有數據或列印機而未能提交功課，甚至由於網課導致學生習慣了打字，到考試時卻轉為書寫，令他們無所適從；有議員建議教育局額外撥款支援有需要家庭，添置平板電腦及數據卡等上網課的必需品。

工聯會屬會教育工作人員總工會於上月底，向230名前線教師進行問卷調查，了解他們在停課期間的工作情況。調查顯示，有47%受訪教師認為網課最大困難是教學問題，因學生受環境影響，難以專注上課；21.3%教師則表示最大困難是批改電子功課，因難向學生收集網上功課，且收回的作業質素亦較參差。

學校支援方面，有56.1%教師認為學校的支援並不足夠，認為校方應統一網課規則，提高教學質素。調查又指，有近80%教師需在停課期間回校當值，當中更有約25%每周需回校5日或以上。工會會長余綺華表示，調查反映了不少學校未有響應政府呼籲，安排員工在家工作，而網上教學亦不能取代面授課堂。

勞工界議員陸頌雄指，自己育有一名就讀小六的孩子，故此有所體會，亦感到教師對網課很緊張，又透露有家長稱「個仔一邊打機一邊上堂(網課)」，希望可盡快復課。他建議學校可減輕教師行政工作，教育局則應延遲教師150小時持續進修的要求，並額外撥款支援有需要的家庭，以購買平板電腦及數據卡等，讓學生不會「輸在起跑線上」，又要求教育局盡快公布中學文憑試(DSE)及呈分試的調整方案。

有負責教授歷史及中史的教師表示，網課不能立即改錯，而學生亦不可即時知道錯甚麼，他指自己曾在通訊應用程式WhatsApp，甚至在社交平台Instagram向學生追功課。他透露曾有學生向他哭訴，因沒有數據、列印機，阻礙交功課及上課。另外，平日網課令學生習慣打字操練，但到考試時則要書寫，亦令學生難以適應。