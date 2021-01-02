政Whats噏：公民議政平台日前夭折　籌委間因聲明爆內訌

由部分民主派及抗爭派牽頭嘅「香港公民議政平台」原定大除夕日（12月31日）正式成立，但佢哋當日喺記者會上宣布平台「難產」，仲發聲明將矛頭指向傳統泛民同平台「割蓆」，再次曝露泛民陣營內部嘅世代矛盾。之不過，原來戰火亦漫延至籌委會嘅委員之間，甚至喺網上引發罵戰，有人更忍唔住「爆粗」添！

離島區議員王進洋就喺Facebook發貼文，話自己係「有份表態決定議政平台要照攪」，形容喺大是大非下「DQ（褫奪議席）咪DQ囉」，仲話：「無X左個議席又點，無左泛民自己唔攪得？」同屬離島區議員、擔任籌委會發言人嘅梁國豪就留言話「你快d搞啦」，但王就回覆話：「咁X多條戰線一定要攪議政平台？」

而同屬籌委嘅葵青區議會副主席張文龍亦有留言，批評話「你係最無資格講（聲明）唔代表你」，質疑出現呢個結果在於王一直唔嚟開會。王就回應，話自己「打從一開始就唔想參加個平台」，仲叫張唔好岔開話題。而張就強調王一直「無退過籌委」，話若果佢當時已經退出，自己「唔會怪你講呢番話」喎。事到如今，議政平台成立唔到仲嘈餐飽，真係攞嚟攪喇。