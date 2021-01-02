最快2月可接種新冠疫苗　議員促醫護長者優先

新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗接種變成防疫關鍵，而港府訂購的3款新冠疫苗最快下月起陸續抵港。公務員事務局局長聶德權今日(2日)表示，疫苗接種的專責工作小組在周二(12月29日)舉行了首次跨部門會議，目標是政府各部門的籌備工作在1月底完成，估計可以在2月開始為市民接種。新冠疫苗的成效備受質疑，各界轟當局搵市民做白老鼠。

聶德權在Facebook發文指，疫苗接種的專責工作小組首次會議就8大範疇定下工作細則及跟進事宜，多位官員在會議上提出包括疫苗接種選址、長者的接種安排、優先群組的設定、醫學監察等關注點，望市民可以在安全、穩妥、有序地免費接種疫苗。

聶稱政府的目標是在本月底完成各部門的籌備工作，並為疫苗抵港作好準備。按疫苗到港的時間初步推算，政府估計在2月開始為市民接種，屆時社區疫苗接種中心、公營醫院、安老院舍、私家醫院和診所都會是接種地點。他續稱，明白需要解答市民對疫苗接種存有的疑問，政府會做好有關的解說及公眾教育工作，讓市民有科學性的認識，在知情的情況下作出選擇及接種疫苗。

身兼立法會衞生事務委員會主席的議員葛珮帆指，不少市民憂慮接種疫苗猶如成為「白老鼠」，甚至對疫苗品質表示憂慮。她認為接種疫苗並非小事，為增加市民對疫苗的信心，官員應帶頭接種，以及立即對市民進行疫苗接種的解說工作。

此外，葛珮帆指政府確保疫苗安全、可靠後，應優先為醫護人員、長者、長期病患及高危群組接種疫苗，盡可能防止疫情擴散。她又要求政府為市民接種疫苗時安排充足人手，倘若人手不足應調配或招聘醫護，否則單靠衞生署人手將「天光都未打完」。